Pullaro, contra los profesionales vinculados al delito: "El desafío es ir por abogados y contadores"

El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó este miércoles que la próxima etapa de la estrategia contra el crimen organizado en Santa Fe debe enfocarse en los recursos económicos de las bandas y en los profesionales que colaboran con sus estructuras. “El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y contadores que son parte de estas organizaciones criminales”, sostuvo durante una jornada sobre flujos financieros ilícitos realizada en Rosario.

El mandatario encabezó el encuentro “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación”, en el Complejo Cultural El Túnel del Parque España. La actividad reunió a autoridades provinciales, municipales, judiciales y federales para analizar herramientas de inteligencia financiera, lavado de activos y coordinación entre jurisdicciones.

Durante su exposición, Pullaro destacó la reducción de los homicidios registrada en los últimos tres años. Según señaló, en Rosario los casos acumulados hasta esta fecha pasaron de 222 a 63, mientras que en toda la provincia bajaron de 315 a alrededor de 112. Atribuyó esa evolución a una política que combinó acciones de seguridad, coordinación institucional y persecución del delito.

Sin embargo, advirtió que la baja de la violencia no significa que las organizaciones criminales hayan sido desarticuladas. “La violencia y el delito no están terminados; las organizaciones criminales no están desarticuladas, simplemente están contenidas por el accionar permanente del Estado”, afirmó. También mencionó los Juegos Suramericanos como muestra de la recuperación de espacios públicos y destacó que, según indicó, durante los 15 días de competencia no se registraron robos de celulares ni hechos de violencia altamente lesiva.

En ese marco, el gobernador planteó avanzar sobre el patrimonio de las bandas y los circuitos utilizados para lavar dinero. Valoró el trabajo de la Aprad y del Comité de Bloqueo Económico provincial y apuntó contra quienes brindan asistencia técnica a las organizaciones: “La plata que ganás a través del delito la vas a perder”, sostuvo. El objetivo, explicó, es profundizar las investigaciones sobre quienes administran recursos, diseñan maniobras financieras o cumplen funciones dentro de las estructuras delictivas.