Búsqueda de kayakistas desaparecidos: Prefectura intensifica operativos en Santa Teresita

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) – La Prefectura Naval Argentina continúa con la búsqueda de Oscar Barbero y Félix Mendieta, los kayakistas que están desaparecidos desde hace más de una semana en Santa Teresita. Los operativos se realizan por agua, aire y tierra, aunque las posibilidades de encontrarlos con vida han disminuido.

Las desapariciones fueron reportadas el lunes 21 de septiembre, cuando Barbero y Mendieta ingresaron al agua con sus kayaks en medio de condiciones climáticas adversas, incluyendo lluvias y vientos fuertes.

Según lo informado por las autoridades, el personal de Prefectura en la zona recibió una comunicación telefónica de uno de los kayakistas, quien notificó que estaba navegando a más de tres kilómetros de la costa y que tenía dificultades para regresar a la playa.

Desde ese momento, se perdió todo contacto con ambos, lo que llevó a las autoridades a iniciar inmediatamente las tareas de búsqueda y rescate. Sin embargo, hasta ahora los rastrillajes han arrojado resultados negativos.

A diez días del incidente, las esperanzas de encontrarlos con vida se han reducido, lo que ha llevado a la Prefectura a continuar los operativos con el fin de ofrecer respuestas a las familias de los desaparecidos.

Mensaje del club de kayakistas

El grupo Guerreros Kayak Fishing, al que pertenecían Barbero y Mendieta, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en homenaje a sus compañeros: "En este momento tan doloroso, solo queremos pedir una cosa: respeto por sus familias. No es tiempo de juzgar, sino de acompañar, contener y honrar la memoria de nuestros amigos".

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que brindaron su tiempo, compromiso, solidaridad y ayuda durante la búsqueda de nuestros compañeros Félix y Oscar", manifestaron.

"Cada gesto de apoyo, cada colaboración y cada muestra de acompañamiento significaron muchísimo para todos nosotros y para sus seres queridos. Gracias de corazón por haber estado presentes", concluyeron.

Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores, se encuentra a cargo del caso.