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Búsqueda de kayakistas desaparecidos: Prefectura intensifica operativos en Santa Teresita

Oscar Barbero y Félix Mendieta, desaparecidos desde el 21 de septiembre, son objeto de intensas búsquedas por parte de la Prefectura Naval Argentina en Santa Teresita.

30/09/2026 | 11:16Redacción Cadena 3

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Búsqueda de kayakistas desaparecidos: Prefectura intensifica operativos en Santa Teresita

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Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) – La Prefectura Naval Argentina continúa con la búsqueda de Oscar Barbero y Félix Mendieta, los kayakistas que están desaparecidos desde hace más de una semana en Santa Teresita. Los operativos se realizan por agua, aire y tierra, aunque las posibilidades de encontrarlos con vida han disminuido.

Las desapariciones fueron reportadas el lunes 21 de septiembre, cuando Barbero y Mendieta ingresaron al agua con sus kayaks en medio de condiciones climáticas adversas, incluyendo lluvias y vientos fuertes.

Según lo informado por las autoridades, el personal de Prefectura en la zona recibió una comunicación telefónica de uno de los kayakistas, quien notificó que estaba navegando a más de tres kilómetros de la costa y que tenía dificultades para regresar a la playa.

Desde ese momento, se perdió todo contacto con ambos, lo que llevó a las autoridades a iniciar inmediatamente las tareas de búsqueda y rescate. Sin embargo, hasta ahora los rastrillajes han arrojado resultados negativos.

A diez días del incidente, las esperanzas de encontrarlos con vida se han reducido, lo que ha llevado a la Prefectura a continuar los operativos con el fin de ofrecer respuestas a las familias de los desaparecidos.

Mensaje del club de kayakistas

El grupo Guerreros Kayak Fishing, al que pertenecían Barbero y Mendieta, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en homenaje a sus compañeros: "En este momento tan doloroso, solo queremos pedir una cosa: respeto por sus familias. No es tiempo de juzgar, sino de acompañar, contener y honrar la memoria de nuestros amigos".

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que brindaron su tiempo, compromiso, solidaridad y ayuda durante la búsqueda de nuestros compañeros Félix y Oscar", manifestaron.

"Cada gesto de apoyo, cada colaboración y cada muestra de acompañamiento significaron muchísimo para todos nosotros y para sus seres queridos. Gracias de corazón por haber estado presentes", concluyeron.

Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores, se encuentra a cargo del caso.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Dos kayakistas, Oscar Barbero y Félix Mendieta, desaparecieron en Santa Teresita desde el 21 de septiembre.

¿Quiénes son los desaparecidos?
Los kayakistas desaparecidos son Oscar Barbero y Félix Mendieta.

¿Cuándo se reportó la desaparición?
La desaparición fue reportada el lunes 21 de septiembre.

¿Dónde ocurrió la desaparición?
La desaparición tuvo lugar en Santa Teresita, Argentina.

¿Qué están haciendo las autoridades?
La Prefectura Naval Argentina está llevando a cabo búsquedas por agua, aire y tierra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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