FOTO: El operativo para la 52° Peregrinación Juvenil a Luján contará con múltiples servicios y apoyo

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha anunciado un operativo especial para acompañar a los fieles que asistirán a la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se llevará a cabo este sábado 3 y domingo 4 de octubre, bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

Este operativo incluirá hospitales móviles, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands para ofrecer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para las misas programadas.

"Acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión; y este año, al igual que cada octubre, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján", declaró Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador.

Además, durante el fin de semana, el ministerio de Seguridad desplegará más efectivos en todas sus áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación, apoyo logístico de Defensa Civil y drones de monitoreo.

En cuanto a la salud, se contará con hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil con personal médico y un helicóptero sanitario, además de coordinar refuerzos de guardias en hospitales provinciales y municipales a través de la Región 7 de Salud.

Por su parte, Desarrollo de la Comunidad ofrecerá asistencia a los peregrinos mediante cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de menores.

Asimismo, el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos se encargará de establecer puntos de suministro de agua a través de ABSA, así como torres de iluminación y grupos electrógenos.

El ministerio de Transporte implementará la prohibición de circular vehículos por la ruta y garantizará móviles para el control del tránsito, mientras que el ministerio de Ambiente dispondrá de puestos de separación de reciclaje a lo largo del recorrido.

Desde 1975

La peregrinación juvenil a Luján, considerada el evento religioso más masivo del país, se celebra de manera ininterrumpida desde 1975.

Los fieles inician la caminata en Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y avanzan hacia la Basílica de Luján, atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

En total, los participantes recorren 60 kilómetros. Al concluir el trayecto, los fieles participan de las misas celebradas en el Santuario de Luján, bajo la dirección del Padre Lucas García.

La asistencia es coordinada entre la provincia, los gobiernos locales y la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch. El seguimiento del evento se llevará a cabo en tiempo real desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado en la Universidad Nacional de Luján.

Agencia NA