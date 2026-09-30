Denuncian a Joaquín Levinton por abuso sexual y violencia en una relación de cinco años

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- El cantante y líder de Turf, Joaquín Levinton, ha sido denunciado por abuso sexual con acceso carnal por una mujer que afirma haber mantenido una relación informal con él durante cinco años, desde 2015 hasta 2020. Según la denunciante, durante este vínculo, experimentó situaciones de violencia física y psicológica.

La periodista Karina Iavícoli dio a conocer detalles de la denuncia presentada en la Comisaría Vecinal 2-B, en el barrio porteño de Recoleta, el pasado lunes por la tarde. “Ella lo denunció por abuso sexual con acceso carnal”, leyó en LAM (América TV), de acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas.

La denuncia de la mujer, identificada como "La señora P" para proteger su identidad, sostiene que durante los años que duró la relación "sufrió reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas ocasiones a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas.”

Asimismo, se indica que el cantante guardaba un registro fílmico de estos encuentros: "Mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas", señala la denuncia.

La mujer menciona que accedía a esta dinámica porque "estaba enamorada de él", pero que cuando intentaba oponerse, el cantante se tornaba violento. En la denuncia se detalla: “Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de p...'. En una ocasión, mientras estábamos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme, pero él me lo impidió, tomándome del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello.”

No es la primera vez que "la señora P" se acerca a la Justicia para denunciar al cantante, ya que en 2022 realizó una denuncia penal que luego desistió, "debido a que él se enteró de que ella lo había denunciado y le pidió que la retirara", indicó Iavícoli.

Tras volver a ver el material audiovisual de los encuentros, decidió presentar nuevamente la denuncia. “El recuerdo de esos padecimientos sufridos motivó que ella le reenvíe dicho material, advirtiéndole a Levinton que procedería a denunciarlo formalmente, ante lo cual él optó por bloquearme de sus canales de comunicación”, detalla la denunciante.

La periodista expresó que, tras comunicarse con la mujer, la percibe "muy asustada" y que no cuenta con el apoyo de su círculo para mantener la denuncia: “Ella siente que hay un montón de gente que no le va a creer porque lo quieren un montón a Joaquín.”

“Ella se refiere a otras cosas que no pienso decir que son impronunciables y, en todo caso, si algún día se anima o no a dar la cara, lo contará ella; son cosas que me contó sobre él que ella sabe”, mencionó Iavícoli en referencia a la conversación que mantuvo con la denunciante. “Es el peor delito que te puedas imaginar”, concluyó.