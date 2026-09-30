FOTO: La Muestra Industrial de Rafaela presentó su propuesta en el Foro Empresarial de ExpoBell

La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” continúa ampliando su presencia en la Región Centro de cara a su primera edición, que se realizará los días 14, 15 y 16 de octubre en Rafaela.

Daniel Frana, director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo ACDICAR y secretario de la Comisión Directiva de FADELRA, participó del Foro Empresarial de ExpoBell, realizado en el marco de la Exposición Rural, Industrial y Comercial de Bell Ville, Córdoba.

El encuentro reunió a empresarios, especialistas y actores del entramado productivo para analizar los desafíos que atraviesan actualmente las organizaciones y las condiciones necesarias para mejorar su competitividad.

Bajo el lema “Coyuntura, tendencias y perspectivas para la toma de decisiones empresariales”, el Foro incorporó exposiciones vinculadas con economía, innovación, gestión, inteligencia artificial y futuro del trabajo.

Competitividad, instituciones y desarrollo territorial

Durante su intervención, Frana abordó los factores que inciden en la competitividad empresarial y puso el foco en el papel que cumplen las instituciones y los territorios para sostener procesos de desarrollo a largo plazo.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la necesidad de agregar valor a la producción primaria a través de la industria y fortalecer los ecosistemas productivos locales.

A partir de la experiencia de Rafaela y de la Región Centro, planteó la importancia de visibilizar y acompañar a las industrias que transforman materias primas, generan empleo y aportan al desarrollo de sus comunidades.

El planteo estuvo atravesado por una mirada territorial: además de las capacidades individuales de cada empresa, la competitividad depende también de las condiciones que un entorno puede generar a partir de la articulación entre el sector productivo, las instituciones y otros actores vinculados al desarrollo.

La experiencia de Rafaela, en el centro del debate

La trayectoria productiva e institucional de Rafaela fue uno de los ejemplos utilizados durante la exposición para analizar cómo la cooperación entre empresas e instituciones puede contribuir a construir ecosistemas productivos más sólidos.

En ese contexto, Frana presentó ante el auditorio la propuesta de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo” e invitó a empresarios y referentes productivos a participar del encuentro que tendrá lugar en octubre.

La presentación permitió dar a conocer los principales ejes de una iniciativa que busca conectar a empresas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, generar oportunidades comerciales y poner en valor las capacidades industriales de la Región Centro.

Negocios y debates sobre los desafíos de la industria

La Muestra Industrial combinará durante sus tres jornadas rondas de negocios, conferencias y espacios de vinculación empresarial.

Las conversaciones abordarán cuestiones relacionadas con innovación, sostenibilidad, mercados, geopolítica, inteligencia artificial y otros factores que inciden sobre el presente y el futuro de la actividad productiva.

Las rondas de negocios tendrán, a su vez, diferentes perfiles durante cada jornada, con espacios destinados a vincular empresas con grandes compradores, operadores de consumo masivo, importadores y compañías de distintos sectores.

La propuesta apunta a que el encuentro no se limite a la exposición de capacidades industriales, sino que facilite contactos y oportunidades concretas entre quienes producen, demandan bienes y servicios o buscan desarrollar nuevos proveedores.

Un encuentro regional antes de la cita en Rafaela

ExpoBell reunió en Bell Ville a más de 120 expositores y se consolidó como un ámbito de vinculación entre empresas y actores productivos de la región.

La participación de Frana permitió incorporar a ese escenario la propuesta de la Muestra Industrial y reforzar uno de sus objetivos: generar conexiones entre los diferentes entramados empresariales que integran la Región Centro.

La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” se desarrollará los días 14, 15 y 16 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela, con una programación orientada a generar negocios, debatir los desafíos de la producción y fortalecer la articulación regional.