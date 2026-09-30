Detenido en Buenos Aires un peruano buscado por robo agravado desde hace años

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) – Un ciudadano peruano buscado desde hace años en su país fue arrestado en la Avenida General Paz mientras conducía un automóvil que estaba bajo investigación judicial.

La detención se realizó gracias al Anillo Digital, un sistema que permite la lectura de patentes y que alertó sobre el paso de un Peugeot 208 que transitaba por la Avenida General Paz, en dirección al Río de la Plata, y que contaba con un pedido de detención.

Tras la alerta, personal del Anillo Digital llevó a cabo un seguimiento en tiempo real utilizando cámaras y domos, lo que permitió a los efectivos policiales interceptar el vehículo en la intersección con la Avenida San Martín.

Una vez en el lugar, se identificó al conductor, un hombre de 47 años de nacionalidad peruana, cuyos datos fueron verificados en los sistemas policiales, lo que reveló que tenía un pedido de captura internacional y detención emitido el 26 de junio de 2026 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, en el marco de una causa de extradición.

Según lo informado a la Agencia Noticias Argentinas, este pedido está relacionado con un robo agravado que tuvo lugar en marzo de 2008 en Perú. La Justicia de Perú había intervenido y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de ese país declaró procedente la extradición en febrero de 2019.

Con la información recabada, se procedió a requisar el vehículo en presencia de dos testigos, encontrando en su interior 16 gramos de cocaína y un cargador de 9 mm con 14 municiones en una riñonera.

Agencia NA