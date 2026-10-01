Inicia la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

Buenos Aires, 1° de octubre (NA) -- La preventa de entradas para el MotoGP en su regreso al renovado Autódromo porteño dará inicio el 1° de octubre. Esta etapa es exclusiva para clientes de Banco Ciudad y se extenderá hasta el 7 de octubre.

Las entradas están disponibles para su compra en hasta 6 cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito o en un único pago a través de Buepp y app Ciudad. El viernes pasado se anunció la fecha en la que la Ciudad inaugurará el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, marcando el regreso del MotoGP tras 28 años. Del 9 al 11 de abril, Buenos Aires será la sede de la cuarta fecha de la competencia.

La edición 2027 del MotoGP promete importantes novedades, incluyendo un nuevo reglamento técnico y equipos que han renovado sus plantillas de pilotos. El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires ofrecerá a los aficionados la oportunidad de disfrutar del rendimiento de las nuevas motos en un circuito totalmente inédito para las escuderías.

Las obras de renovación del Autódromo continúan avanzando a buen ritmo, con el objetivo de adaptarlo a las exigencias de las principales categorías internacionales, incluyendo el anhelo de la vuelta de la Fórmula 1. La pista ha sido completamente rediseñada y las obras ya superan el 60% de avance. Se prevén nuevos boxes, accesos y espacios destinados al público, lo que comenzará a mostrar una nueva imagen del Autódromo, que se perfila como uno de los más modernos de la región.

Las entradas para la carrera se pueden adquirir en el sitio oficial https://motogp.fantixtickets.com/. El Banco Ciudad actúa como el banco oficial del evento, que, debido a su relevancia y convocatoria, impulsará el crecimiento y desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. La preventa para clientes del Banco también permite el pago con tarjetas de débito o dinero en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde Buepp o App Ciudad.

La venta general para el público comenzará el jueves 8, y los precios anunciados son para los tres días de competencia.