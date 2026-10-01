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El gobernador de California veta proyecto de ley sobre 'gafas pervertidas' para grabar en secreto

El gobernador de California, Gavin Newsom, decidió vetar una ley que prohibía grabar a personas en público con dispositivos portátiles. Argumentó que la definición de estos dispositivos era demasiado amplia y podría generar confusión.

01/10/2026 | 14:03Redacción Cadena 3

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Gavin Newsom, gobernador de California, utilizó su poder de veto para rechazar un proyecto de ley aprobado por la legislatura del estado que buscaba prohibir la grabación secreta de personas mediante dispositivos portátiles. En una carta dirigida a los legisladores, Newsom expresó que la legislación, conocida como California Senate Bill 1130, definía los dispositivos de grabación portátil de manera "demasiado amplia o imprecisa", lo que podría dar lugar a confusiones y consecuencias no deseadas.

El veto de Newsom significa que California no se convertirá en el primer estado en regular el uso de gafas inteligentes, en un momento en que otros países, como Noruega, están considerando prohibir esta tecnología. De haberse aprobado, la ley habría impuesto sanciones a quienes grabaran a personas sin su consentimiento explícito en lugares públicos, en un contexto donde el uso de productos portátiles que contienen cámaras y micrófonos está en aumento.

La legislación surgió en respuesta a la creciente preocupación sobre la privacidad, especialmente con el auge de productos como las gafas de Meta y Snap, que permiten grabar y escuchar continuamente. Según informes, Meta vendió más de 7 millones de gafas portátiles el año pasado. La autora del proyecto, la senadora estatal Eloise Gómez Reyes, comentó que la ley buscaba ayudar a California a adaptarse a la rápida expansión de la tecnología que escucha constantemente.

El término "gafas pervertidas" ha sido utilizado por críticos y consumidores para describir estos dispositivos, después de que se reportaran múltiples incidentes de grabaciones y acosos. Además, Apple anunció recientemente que su último software para el Apple Watch incluirá una función de escucha continua, permitiendo a los usuarios reproducir un resumen de las conversaciones recientes.

Con este veto, Newsom también destacó que existen ya protecciones legales en California que abordan estas preocupaciones sobre la privacidad, lo que refuerza su decisión de no avanzar con el proyecto de ley propuesto.

Lectura rápida

¿Qué ley fue vetada?
El gobernador de California vetó una ley que prohibía grabar a personas en público con dispositivos portátiles.

¿Quién vetó la ley?
El veto fue realizado por el gobernador Gavin Newsom.

¿Por qué se vetó la ley?
Newsom argumentó que la definición de los dispositivos de grabación era demasiado amplia y podría causar confusión.

¿Qué implicaciones tendría la ley?
La ley habría sancionado a quienes grabaran sin consentimiento, convirtiendo a California en el primer estado en regular las gafas inteligentes.

¿Qué dijo la autora del proyecto?
La senadora Eloise Gómez Reyes afirmó que la ley era necesaria para responder a la expansión de la tecnología de escucha constante.

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