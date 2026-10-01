BMW lanza un 3 Series que desafía al gas: el modelo eléctrico es $4,400 más barato

BMW presentó su nuevo 3 Series, un automóvil que muestra cómo los vehículos eléctricos (EV) han avanzado en comparación con los modelos de combustión interna en términos de precio. Este modelo, que estará disponible en 2027, ofrece una versión eléctrica que es $4,400 más barata que su contraparte a gasolina.

El M350 xDrive de gasolina tiene un precio de $65,900, mientras que el i3 50 xDrive eléctrico se ofrecerá por $61,500, sin incluir los costos de envío. Ambos modelos presentan características similares en cuanto a potencia y diseño, y están dirigidos a un público con un poder adquisitivo similar, lo que hace que la diferencia de precio del 6.7% sea notable.

Si bien algunos críticos podrían señalar que hay una versión de gasolina más económica, el BMW 330 se sitúa en $49,900, y su versión mejorada xDrive cuesta $51,900. Sin embargo, el 330 no cuenta con una versión eléctrica equivalente en este momento.

Los dos vehículos comparables están construidos sobre plataformas diferentes. El i3 eléctrico aprovecha la última tecnología y chasis de BMW, mientras que el 3 Series de gasolina utiliza una versión mejorada de una plataforma existente.

Para muchos consumidores, la mayor diferencia entre estos modelos será la experiencia de carga o repostaje. No obstante, en este aspecto, las similitudes son más evidentes de lo que se podría suponer. El nuevo 3 Series de gasolina tiene una autonomía de aproximadamente 450 millas por tanque en su versión de tracción total, mientras que el i3 eléctrico puede recorrer 468 millas con una carga completa, y BMW asegura que su carga rápida permite recuperar 208 millas en solo 10 minutos.

El consenso general era que los EVs costarían más en un principio, a pesar de ofrecer un menor costo total de propiedad. Sin embargo, ahora los EVs están comenzando a ser más competitivos en cuanto a precio de compra.