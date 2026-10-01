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Rige desde hoy un nuevo aumento del 15% en el transporte interurbano en Córdoba

El boleto volvió a subir en toda la provincia de Córdoba. Los usuarios manifestaron su sorpresa en la Terminal y aseguraron que el impacto se siente fuerte en el presupuesto diario.

01/10/2026 | 07:56Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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A partir de este jueves comenzó a regir un incremento del 15% en las tarifas del servicio de transporte interurbano de pasajeros en toda la provincia de Córdoba.

Se trata de la primera suba en lo que va del año tras diez meses sin variaciones en el cuadro tarifario, habiéndose aplicado la última actualización el pasado 2 de enero con un ajuste del 9,5%.

La medida tomó por sorpresa a numerosos pasajeros que se enteraron del incremento al intentar abonar su pasaje o cargar la tarjeta en las boleterías de la Terminal de Ómnibus. “Para el que lo toma todos los días a trabajar de lunes a viernes es un montón; los sueldos no aumentan y se siente bastante”, relató una usuaria que debe realizar trasbordos diarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los nuevos valores para los destinos más consultados

Con la actualización aplicada de forma directa en un solo tramo, las tarifas desde la ciudad capital hacia las principales localidades del interior quedaron establecidas con los siguientes montos:

La Calera: $4.100

Villa Allende: $3.950

Río Ceballos: $5.500

Salsipuedes: $7.000

Alta Gracia: $6.500

Villa Carlos Paz: $6.500

Cosquín: $9.900

El ajuste impacta de forma directa sobre la rutina de los trabajadores y estudiantes que se desplazan a diario dentro del área metropolitana y el interior provincial, en un contexto donde el costo de la movilidad vuelve a tensar los presupuestos familiares.

Lectura rápida

¿Qué incremento se aplicó en las tarifas de transporte interurbano?
Un 15% de aumento en las tarifas del servicio de transporte interurbano de pasajeros.

¿Quiénes se vieron afectados por esta medida?
Numerosos pasajeros, especialmente trabajadores y estudiantes que utilizan el servicio a diario.

¿Cuándo se implementó este aumento?
El aumento comenzó a regir a partir de este jueves.

¿Dónde se aplica este ajuste tarifario?
En toda la provincia de Córdoba, afectando el servicio de transporte interurbano.

¿Por qué se realizó este ajuste en las tarifas?
Fue la primera suba en el año tras diez meses sin variaciones en el cuadro tarifario.

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