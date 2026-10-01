Los murciélagos habrían evolucionado en Europa hace 65 millones de años

Investigaciones recientes han transformado la comprensión científica sobre la evolución de los murciélagos, sugiriendo que estos mamíferos probablemente se originaron en Europa durante el Paleoceno tardío, hace aproximadamente entre 65 y 60 millones de años.

Durante décadas, se debatió el lugar de origen de los murciélagos, considerando África, Asia y América del Norte como posibles cunas. Sin embargo, un equipo internacional de 137 investigadores de 64 países logró combinar datos genómicos de todas las familias de murciélagos existentes con evidencias de fósiles antiguos para reconstruir su historia evolutiva. Este trabajo fue realizado a través del consorcio Bat1K, una iniciativa global dedicada a secuenciar los genomas de todas las especies de murciélagos vivas y cofundada por la profesora Emma Teeling de la Universidad College Dublin.

Un nuevo árbol genealógico de los murciélagos

El estudio, publicado en la revista Nature, analizó 103 genomas de murciélagos, incluyendo 42 ensamblajes de cromosomas de nueva generación, abarcando las 21 familias de murciélagos reconocidas. Además, se incorporaron evidencias de 44 murciélagos fósiles. Esta información permitió a los científicos obtener una visión más clara sobre cómo los murciélagos surgieron y se dispersaron por el planeta.

Los resultados sugieren que los murciélagos evolucionaron en Europa durante el Paleoceno tardío, y sus descendientes luego se trasladaron a África. A medida que los murciélagos continuaron diversificándose, grupos separados se expandieron hacia las Américas, Asia y Australia, dando lugar a los principales linajes de murciélagos que se encuentran en la actualidad.

Por qué los murciélagos son tan inusuales

Los murciélagos son considerados uno de los mamíferos más distintivos del planeta. Son los únicos mamíferos capaces de realizar un vuelo sostenido, y la mayoría de las especies pueden navegar y cazar en la oscuridad utilizando el sonido. Representan aproximadamente una quinta parte de todos los mamíferos vivos y cumplen roles ecológicos importantes en todo el mundo. Muchos de ellos son inusualmente resistentes a enfermedades y pueden vivir mucho más que otros mamíferos de tamaño similar. A pesar de esto, los científicos han pasado décadas intentando resolver preguntas básicas sobre cómo evolucionaron y cómo se desarrollaron sus rasgos más inusuales.

La profesora Emma Teeling, autora principal del estudio, comentó: "Es extraordinario que, después de décadas de investigación y hallazgos contradictorios, finalmente tengamos un árbol filogenético robusto que podemos usar para entender cómo y dónde evolucionaron los rasgos únicos de los murciélagos".

Además, se analizaron los fósiles de Vielasia, que se sitúa en la rama más antigua del árbol genealógico de los murciélagos, sugiriendo que la ecolocalización ya había aparecido cerca del comienzo de su evolución. Juntas, estas evidencias indican que tanto el vuelo como la ecolocalización surgieron antes de que los grupos modernos de murciélagos comenzaran a diversificarse, ayudando a explicar su notable éxito evolutivo.

Reconstruyendo un antiguo genoma de murciélago

Los investigadores también reconstruyeron computacionalmente el genoma del ancestro antiguo compartido por todos los murciélagos vivos. Esta reconstrucción ofrece una visión del material genético de uno de los primeros mamíferos voladores y crea un nuevo recurso para estudiar cómo los murciélagos desarrollaron su excepcional diversidad.

Los científicos ahora pueden utilizar este conjunto de datos para investigar los cambios genéticos asociados con el vuelo, la ecolocalización, la longevidad y la resistencia a enfermedades. Este avance podría contribuir a investigaciones sobre envejecimiento, inmunidad y resistencia a enfermedades en humanos.

La profesora Michael Hiller, del Senckenberg Research Institute, destacó: "Combinamos métodos de secuenciación de ADN de última generación y métodos computacionales para generar y comparar estos genomas y identificar los genes que contienen".

Décadas de muestras de todo el mundo

Este proyecto representa el estudio más grande realizado hasta ahora que combina genomas de murciélagos y fósiles, utilizando muestras recogidas a lo largo de décadas de murciélagos en todo el mundo, incluyendo especies raras que solo se encuentran en regiones remotas. Además de identificar un posible origen geográfico para los murciélagos, el análisis también resolvió varias disputas de larga data sobre cómo se relacionan las diferentes familias de murciélagos.

La profesora Teeling concluyó: "Ninguno de esto hubiera sido posible sin la dedicación y colaboración de estos investigadores, trabajando juntos a través del consorcio Bat1K para reunir estas muestras y permitirnos contar la historia evolutiva de estos extraordinarios mamíferos voladores".