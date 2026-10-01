Científicos descubren nuevas especies de insectos palo en Australia, revelando un misterio biológico

Un equipo de investigadores de la Universidad de Sídney identificó dos nuevas especies de grandes insectos palo en Australia, revelando que incluso en entornos muy estudiados del país, aún hay nuevas especies por descubrir.

Los científicos reexaminaron a los miembros australianos del género de insectos palo Anchiale y descubrieron que uno de ellos produce huevos inusuales con una estructura de tapa distintiva. Además, restauraron una tercera especie que había permanecido sin reconocimiento durante décadas.

Su trabajo demostró que los insectos previamente clasificados como solo dos especies en realidad representan cinco especies separadas. Estas se distribuyen desde el norte de Nueva Gales del Sur a lo largo de Queensland costera y hacia el norte tropical de Australia.

Diversidad Oculta entre Insectos Conocidos

A pesar de la gran cantidad de información existente sobre los insectos palo australianos, que incluye más de 1000 observaciones de ciencia ciudadana enviadas a través de iNaturalist y el Atlas de la Vida en Australia, los investigadores señalaron que gran parte de la diversidad de insectos en Australia sigue sin documentarse.

El autor principal, Dr. Braxton Jones, del Aola Richards Sydney Insect Hub, destacó que estos descubrimientos demuestran cuánto queda por aprender sobre la biodiversidad de los insectos. "La taxonomía a menudo es un poco como trabajo de detective. Incluso entre algunos de los insectos más fotografiados y reportados de Australia, todavía estamos encontrando especies que han escapado al reconocimiento científico", comentó el Dr. Jones, quien es Asociado de Investigación Postdoctoral en el Laboratorio de Ecología Molecular, Evolución y Filogenómica.

Datos Curiosos sobre los Insectos Palo

Muchos insectos palo pueden reproducirse sin necesidad de aparearse con un macho, un proceso conocido como partenogénesis, donde una hembra produce huevos que se desarrollan en descendencia solo femenina que son clones de ella misma.

Algunos insectos palo se defienden rociando químicos a los depredadores, lo que puede irritar los ojos y la boca de un atacante.

El insecto palo más largo de Australia mide alrededor de 62 cm (el récord mundial es de 64 cm). Australia tiene 130 especies conocidas, mientras que a nivel mundial se conocen 3609 especies.

Los insectos palo pertenecen a un grupo llamado Phasmatodea, un nombre derivado de una palabra griega antigua que significa "fantasma" o "espectro". Su notable camuflaje les permite integrarse tan efectivamente en la vegetación que pueden parecer desaparecer entre hojas y ramas.

Algunas especies pueden cambiar de color lentamente para adaptarse mejor a su entorno, variando desde el verde al marrón, y algunas pueden incluso parecer líquenes al mezclarse con hojas, cortezas y ramas.

Los bebés de Extatosoma tiaratum utilizan una estrategia de supervivencia inusual. Después de eclosionar, las pequeñas ninfas han sido observadas emergiendo de nidos de hormigas, comportándose como hormigas. Sus huevos pueden ser llevados a los nidos, donde permanecen inactivos durante meses, recibiendo protección de avispas. Tras la eclosión, los jóvenes insectos utilizan su color, forma y comportamiento similares a los de las hormigas para moverse sin ser notados hacia la parte superior de un eucalipto.

Algunas especies de insectos palo responden a las amenazas mostrando repentinamente alas de colores brillantes, lo que puede asustar a los depredadores. Ciertas especies también pueden crear un ruido crujiente con sus alas, añadiendo otro elemento defensivo a su morfología.

Si un depredador atrapa a un insecto palo por la pata, algunas especies pueden desprender deliberadamente la extremidad y escapar. Este proceso se conoce como autotomía. Los jóvenes insectos palo pueden regenerar la pata perdida en las mudas posteriores, restaurando gradualmente lo que se perdió.

Un Insecto Palo Mal Identificado Durante Décadas

Una de las sorpresas más grandes del estudio involucró a un gran insecto palo que había sido familiar tanto para científicos como para entusiastas de los insectos durante años.

Los investigadores combinaron análisis de ADN con especímenes de museos, encuestas de campo, observaciones de ciencia ciudadana y estudios de insectos criados en cautiverio. La evidencia mostró que el insecto había sido incorrectamente identificado durante décadas.

Ahora se lo reconoce como una especie separada llamada Anchiale robusta.

Los hallazgos fueron publicados en Austral Entomology.

Los investigadores también describieron formalmente Anchiale mabiensis, una nueva especie encontrada en el críticamente amenazado bosque Mabi de Queensland en las Mesetas de Atherton. Sus huevos contienen una tapa estructural inusual que no se había documentado previamente en ningún insecto palo ni en sus parientes más cercanos.

Descubrimiento que Podría Ayudar a la Silvicultura y la Agricultura

La clasificación revisada también podría tener un valor práctico. Un insecto palo conocido por alcanzar ocasionalmente niveles de población similares a plagas y despojar hojas de los árboles resultó ser más de una especie. Distinguir entre esas especies podría ayudar a investigadores y administradores de tierras a comprender y gestionar mejor los impactos futuros en la silvicultura y la agricultura.

El estudio también señala la posible existencia de otra nueva especie en el Cabo York. Los investigadores creen que podría no estar descrita, pero necesitan especímenes adicionales antes de poder confirmar su identidad.

El Dr. Jones concluyó: "Estos hallazgos demuestran la importancia de proteger ecosistemas amenazados y documentar la extraordinaria biodiversidad de Australia antes de que perdamos especies sin haberlas descubierto".

El financiamiento para la investigación provino del Australian Biological Resources Study, a través de la National Taxonomy Research Grant del Commonwealth Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, así como de una beca de posgrado de CSIRO.