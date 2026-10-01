Descubren 57 nuevas especies marinas en los cañones submarinos de Argentina

Un equipo de investigadores del CONICET realizó un hallazgo significativo en el cañón submarino de Mar del Plata, al descubrir 57 nuevas especies marinas y cinco géneros, gracias a un taller internacional de identificación de especies. Este evento se enmarcó en la campaña Talud Continental IV, que se llevó a cabo a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, y que emocionó a millones de personas a través de una transmisión en vivo.

El taller, organizado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census y coordinado por los investigadores del CONICET Martín Brogger y Valeria Teso, se llevó a cabo en julio de 2026 en la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Durante esta actividad, se analizaron muestras biológicas recolectadas en la expedición de agosto de 2025, que tuvo una duración de 21 días y alcanzó cerca de 22 millones de visualizaciones.

Inicialmente, se estimó que se descubrirían al menos 40 nuevas especies, pero tras el análisis, la cifra se elevó a 57. Los investigadores utilizaron un vehículo operado de forma remota, el ROV SuBastian, que se sumergió a profundidades de hasta 3.900 metros. Según los científicos, aún quedan muchas muestras por analizar que podrían revelar más especies.

El investigador Daniel Lauretta, del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", destacó la importancia de la cooperación internacional en taxonomía, especialmente en grupos con pocos especialistas. "El taller sobre descubrimiento de especies aceleró la identificación de especies nuevas para la ciencia y fomentó el desarrollo de capacidades entre los taxónomos locales", explicó.

Las 57 nuevas especies descubiertas incluyen 20 copépodos, 22 equinodermos, 14 cnidarios y un molusco escafópodo, además de cinco nuevos géneros. Entre los hallazgos más destacados se encuentra el pepino de mar "Loki" (Peniagone sp.), que se nombró por sus apéndices en forma de cuernos, similares a los del dios nórdico. Este hallazgo se realizó con imágenes y videos capturados en el fondo marino.

El taller no solo representó un avance en la identificación de especies, sino que también constituyó una inversión en la capacidad científica argentina. Los especímenes recolectados se alojarán en colecciones institucionales, como la del MACN-CONICET.

La Jyotika Virmani, Directora Ejecutiva del Schmidt Ocean Institute, afirmó que la expedición cautivó al público y mostró el potencial de la ciencia colaborativa. Por su parte, Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census, destacó la rapidez del descubrimiento de nuevas especies gracias a la colaboración internacional.

La próxima expedición, denominada Talud Continental V, está programada para febrero-marzo de 2027 y explorará los cañones Ameghino y Almirante Brown. Se prevé que esta misión arroje nuevos hallazgos en biodiversidad marina.