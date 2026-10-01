Turf respalda a Joaquín Levinton tras denuncia de abuso sexual: el comunicado completo

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) — La banda argentina Turf, liderada por el cantante Joaquín Levinton, ha emitido un comunicado en relación con la situación legal del artista, tras la denuncia por abuso sexual con acceso carnal presentada por una mujer de 39 años.

A raíz de la difusión de la noticia y del testimonio de Levinton, quien ha negado las acusaciones, la banda compuesta por Leandro Lopatín, Nicolás Ottavianelli, Fernando Caloia y Carlos Tapia se pronunció a través de sus redes sociales para expresar su postura sobre el caso.

"Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen", comunicó la banda en su cuenta oficial de Instagram, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

De manera similar a Levinton, la banda señala que esta denuncia es comparable a otra presentada anteriormente por la misma mujer, que fue archivada por falta de pruebas. "No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones".

Además, sostienen que, a pesar de la denuncia, la mujer era quien intentaba tener contacto con el cantante: "En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo".

En este sentido, exponen un patrón de comportamiento por parte de la denunciante: "Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia".

"Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente", concluyó el comunicado.

¿Qué dice la denuncia en contra de Joaquín Levinton?

Una mujer, identificada como "Señora P" o Paula, afirma haber mantenido una relación con el músico entre 2015 y 2020 y sostiene que durante el tiempo que duró el vínculo "sufrió reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas".

La mujer ya había presentado una denuncia en 2022, de la que aparentemente desistió. Ella sostiene que retiró aquella presentación porque Levinton se enteró y se lo pidió. Esa versión y la del músico no coinciden.

La denuncia quedó caratulada como abuso sexual con acceso carnal y amenazas, e interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50. La denunciante fue derivada al Centro de Orientación a la Víctima.