En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Encontraron muerta a una niña de 11 años en su casa de Berazategui: detuvieron a toda su familia

La autopsia detectó lesiones compatibles con golpes e indicios de abuso sexual previo. La madre, la abuela y dos tíos quedaron detenidos. Investigan un posible abandono de persona seguido de muerte.

01/10/2026 | 09:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Detuvieron a toda una familia por la muerte de una nena de 11 años en Berazategui.

FOTO: Detuvieron a toda una familia por la muerte de una nena de 11 años en Berazategui.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Encontraron muerta a una niña de 11 años en su casa de Berazategui: detuvieron a toda su familia

    Panorama Federal

    Episodios

Una nena de 11 años fue encontrada muerta en su casa de Berazategui y cuatro familiares quedaron detenidos después de que el informe preliminar de la autopsia detectara lesiones compatibles con golpes y posibles indicios de abuso sexual. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

El procedimiento se inició cerca de las 2 de la madrugada, cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron a una vivienda de la calle 19, entre 115 y 116, tras un llamado al 911. La abuela había encontrado a la niña sin vida en el baño.

La causa comenzó como una averiguación de causales de muerte, pero los primeros resultados forenses llevaron a profundizar la investigación sobre el entorno familiar. Los especialistas detectaron lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna e indicios que podrían corresponder a un abuso sexual previo. Estos hallazgos forman parte de un informe preliminar.

En ese contexto, fueron detenidos la madre, la abuela y dos tíos maternos de la víctima. El expediente quedó encuadrado provisoriamente como abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación podría modificarse con el avance de las pericias y la incorporación de nuevas pruebas.

La investigación está a cargo de Gabriela Mateos, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Berazategui. La fiscal dispuso preservar la vivienda, identificar posibles testigos y dar intervención a la Subdelegación Departamental de Investigaciones para avanzar con las diligencias.

Informe de Rolando Vera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una nena de 11 años fue encontrada muerta en su casa de Berazategui.

¿Quiénes están detenidos? Cuatro familiares, incluyendo la madre, la abuela y dos tíos maternos.

¿Cuándo se inició la investigación? Cerca de las 2 de la madrugada, tras un llamado al 911.

¿Dónde se encontró a la niña? En el baño de su casa, ubicada en la calle 19, entre 115 y 116.

¿Por qué se investiga? Se encontraron lesiones compatibles con golpes y posibles indicios de abuso sexual.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf