Encontraron muerta a una niña de 11 años en su casa de Berazategui: detuvieron a toda su familia

FOTO: Detuvieron a toda una familia por la muerte de una nena de 11 años en Berazategui.

Una nena de 11 años fue encontrada muerta en su casa de Berazategui y cuatro familiares quedaron detenidos después de que el informe preliminar de la autopsia detectara lesiones compatibles con golpes y posibles indicios de abuso sexual. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

El procedimiento se inició cerca de las 2 de la madrugada, cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron a una vivienda de la calle 19, entre 115 y 116, tras un llamado al 911. La abuela había encontrado a la niña sin vida en el baño.

La causa comenzó como una averiguación de causales de muerte, pero los primeros resultados forenses llevaron a profundizar la investigación sobre el entorno familiar. Los especialistas detectaron lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna e indicios que podrían corresponder a un abuso sexual previo. Estos hallazgos forman parte de un informe preliminar.

En ese contexto, fueron detenidos la madre, la abuela y dos tíos maternos de la víctima. El expediente quedó encuadrado provisoriamente como abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación podría modificarse con el avance de las pericias y la incorporación de nuevas pruebas.

La investigación está a cargo de Gabriela Mateos, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Berazategui. La fiscal dispuso preservar la vivienda, identificar posibles testigos y dar intervención a la Subdelegación Departamental de Investigaciones para avanzar con las diligencias.

Informe de Rolando Vera.