Encontraron muerta a una niña de 11 años en su casa de Berazategui: detuvieron a toda su familia
La autopsia detectó lesiones compatibles con golpes e indicios de abuso sexual previo. La madre, la abuela y dos tíos quedaron detenidos. Investigan un posible abandono de persona seguido de muerte.
01/10/2026 | 09:07Redacción Cadena 3
FOTO: Detuvieron a toda una familia por la muerte de una nena de 11 años en Berazategui.
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Panorama Federal
Una nena de 11 años fue encontrada muerta en su casa de Berazategui y cuatro familiares quedaron detenidos después de que el informe preliminar de la autopsia detectara lesiones compatibles con golpes y posibles indicios de abuso sexual. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.
El procedimiento se inició cerca de las 2 de la madrugada, cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron a una vivienda de la calle 19, entre 115 y 116, tras un llamado al 911. La abuela había encontrado a la niña sin vida en el baño.
La causa comenzó como una averiguación de causales de muerte, pero los primeros resultados forenses llevaron a profundizar la investigación sobre el entorno familiar. Los especialistas detectaron lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna e indicios que podrían corresponder a un abuso sexual previo. Estos hallazgos forman parte de un informe preliminar.
En ese contexto, fueron detenidos la madre, la abuela y dos tíos maternos de la víctima. El expediente quedó encuadrado provisoriamente como abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación podría modificarse con el avance de las pericias y la incorporación de nuevas pruebas.
La investigación está a cargo de Gabriela Mateos, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Berazategui. La fiscal dispuso preservar la vivienda, identificar posibles testigos y dar intervención a la Subdelegación Departamental de Investigaciones para avanzar con las diligencias.
Informe de Rolando Vera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una nena de 11 años fue encontrada muerta en su casa de Berazategui.
¿Quiénes están detenidos? Cuatro familiares, incluyendo la madre, la abuela y dos tíos maternos.
¿Cuándo se inició la investigación? Cerca de las 2 de la madrugada, tras un llamado al 911.
¿Dónde se encontró a la niña? En el baño de su casa, ubicada en la calle 19, entre 115 y 116.
¿Por qué se investiga? Se encontraron lesiones compatibles con golpes y posibles indicios de abuso sexual.