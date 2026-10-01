Lula Da Silva lidera las encuestas a días de las elecciones en Brasil con ventaja sobre Bolsonaro

Buenos Aires, 1 octubre (NA) — El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva se posiciona con cinco puntos de ventaja sobre su principal adversario, Flávio Bolsonaro, en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo en Brasil, según los datos de la encuesta más reciente.

La encuesta realizada por Quaest, correspondiente al 28 de septiembre, indica que Lula Da Silva cuenta con un 39% de las intenciones de voto, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 34%. El resto de los votos se distribuye entre otros 11 candidatos.

La brecha entre ambos se amplió de tres a cinco puntos en comparación con semanas anteriores, según datos de la Agencia Noticias Argentinas.

Habría segunda vuelta

Dado que ninguno de los candidatos alcanzaría una victoria en primera vuelta, se prevé que la presidencia se defina en un balotaje, programado para el 25 de octubre.

En este escenario de balotaje, la encuesta de Quaest sugiere que Da Silva y Bolsonaro obtendrían un 42% cada uno, reflejando una competencia reñida por la presidencia.

Otros relevamientos

Por su parte, la consultora Nexus reporta que Lula cuenta con un 42% de las intenciones de voto, mientras que Flávio Bolsonaro aparece con un 37%, manteniendo la misma diferencia de cinco puntos.

Más de 158 millones de electores deberán participar en la jornada electoral para elegir al próximo presidente y vicepresidente, quienes gobernarán el país durante los próximos cuatro años.

Además, se elegirán gobernadores en 26 estados, se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En estas elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que consta de dos terminales: la terminal de la autoridad de colegio electoral, que identifica al votante, y la terminal del votante, donde se registra el voto.

El acto electoral del domingo será supervisado por varias misiones internacionales, como informaron las autoridades en días recientes.