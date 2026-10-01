Patricia Bargero presenta 25 cartas a Manuel Puig que entrelazan biografía y literatura

Buenos Aires, 1 octubre (NA) - La escritora, bibliotecaria y gestora cultural Patricia Bargero recupera su vínculo con la obra de Manuel Puig y reconstruye la compleja relación del autor de Boquitas pintadas con General Villegas en Necesito contarte. Cartas a Puig y a los suyos, un libro que publica Sigilo y que combina biografía, autobiografía, memoria y reflexión política.

La historia de Bargero quedó atravesada por un accidente automovilístico que sufrió un mes antes de casarse y que la dejó cuadripléjica. Después de su rehabilitación conoció la literatura de Puig y encontró en aquellas novelas un universo que reconocía como propio: detrás de la ficción aparecían los códigos sociales, los prejuicios y las tensiones de la comunidad en la que había elegido vivir.

Ese descubrimiento marcó también su actividad cultural. Bargero se propuso recomponer los vínculos de General Villegas con su escritor más reconocido y difundir una obra que durante años había mantenido una relación conflictiva con su lugar de origen. Organizó talleres y encuentros, trabajó con estudiantes y nuevos lectores y se convirtió en una de las principales divulgadoras locales de Puig.

Durante más de dos décadas integró el equipo coordinador de Puig en Acción, un programa que reunió a especialistas argentinos y extranjeros alrededor de la literatura del escritor. También estuvo a cargo de la investigación de Regreso a Coronel Vallejos, documental dirigido por Carlos Castro que indagó en la histórica enemistad entre Puig y su pueblo natal.

Ese filme fue, además, el origen indirecto de Necesito contarte. El escritor y editor Juan Forn conoció la historia de Bargero a través del documental y viajó a General Villegas para encontrarse con ella. De aquella reunión surgió el proyecto de un libro para Rara Avis, la colección que dirigía. Bargero le envió el manuscrito pocos meses antes de su muerte, en junio de 2021, aunque Forn no llegó a publicarlo.

La obra quedó estructurada finalmente como 25 cartas dirigidas a Puig, sus familiares y algunos de sus personajes. En ellas, Bargero reconstruye los primeros años del escritor y los cruza con episodios de su propia vida, mientras revisa los prejuicios, equívocos y enfrentamientos que alimentaron durante décadas la distancia entre el autor y General Villegas.

Necesito contarte funciona así como una biografía de juventud de Puig y, al mismo tiempo, como la autobiografía de una lectora que convirtió una experiencia literaria en un proyecto cultural. El volumen suma además una mirada feminista sobre el universo del escritor y sobre la sociedad que retrató en sus novelas.

Nacida en Emilio V. Bunge, Bargero se instaló en General Villegas en 1985. Bibliotecaria, docente y gestora cultural, formó parte de Puig en Acción entre 1993 y 2016 y continuó vinculada con el programa después de su retiro. Con este libro vuelve sobre más de tres décadas de trabajo alrededor de Puig y sobre una literatura que, para ella, también se convirtió en una forma de comprender el lugar en el que vive.