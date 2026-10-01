Los desesperados: la vida de Billy el Niño y el nacimiento de Estados Unidos

El mundo moderno quedó marcado por el violento nacimiento y el vertiginoso ascenso de una nación en particular: Estados Unidos. La juventud que procedía del Viejo Continente inundó América y se embarcó en la mayor apropiación de tierras registrada en la historia. "Los desesperados" cuenta la vida de Billy el Niño, uno de los protagonistas más notables de esta enorme estampida de buscadores de fortuna, de ganadores y de perdedores.

Nacido en Nueva York en 1859, y proveniente de una familia pobre que había emigrado desde Irlanda, Billy murió con tan solo veintiún años. Este libro narra no solo su historia personal —quizá la de todos nosotros, parcialmente borrada por el paso de los años—, sino también la historia en la que todos estamos inmersos. La de los orígenes del poder estadounidense y del secuestro de la democracia.

La obra, que se inscribe en el género de la histórica y aventuras, ofrece una perspectiva única sobre el contexto social y político de la época, permitiendo al lector entender cómo la figura de Billy el Niño se entrelaza con los eventos que dieron forma a una nación. En un momento en que el mundo enfrenta desafíos similares de identidad y pertenencia, la historia de este joven forajido resuena con fuerza.

La narrativa de Billy no solo es un relato de aventuras y desventuras, sino también un espejo de las luchas y aspiraciones de una generación que buscaba su lugar en un nuevo mundo. La obra invita a reflexionar sobre el costo de la ambición y el precio de la libertad en un contexto donde la ley y el orden eran conceptos en constante disputa.

En definitiva, "Los desesperados" no es solo un libro sobre un forajido, sino una exploración de las raíces de la democracia estadounidense y un recordatorio de que la historia, aunque a menudo olvidada, sigue influyendo en nuestro presente.

**Ficha del libro**

**Género:** Histórica y aventuras

**Editorial:** TUSQUETS

**Año de edición:** 2026

**ISBN:** 9788411078436

**ISBN digital:** 9788411078443

**Idioma:** Español