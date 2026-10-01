Estudiantes franceses intensifican protestas en universidades con bloqueos y enfrentamientos

Buenos Aires, 1 octubre (NA) — Los sindicatos estudiantiles han informado que los alumnos han bloqueado cerca de 10 universidades en diversas ciudades de Francia, incluyendo París, Estrasburgo, Lyon, Marsella y Montpellier, según reportes de medios internacionales.

Además, varios institutos han continuado con el movimiento iniciado hace unos días en centros situados en las afueras de París, donde se han registrado nuevamente episodios de violencia, según el sitio RFI, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

Este 1 de octubre de 2026, estudiantes del campus Kerichen, que agrupa a los liceos Jules Lesven, La Pérouse y Vauban, participaron en una manifestación por las calles de esta ciudad francesa.

En un instituto de Pantin, ubicado en las afueras de la capital, se produjeron disturbios que llevaron a la quema de contenedores a las puertas de la institución, lo que obligó a la intervención de los bomberos.

En otros lugares, la llegada de efectivos antidisturbios generó situaciones de tensión con los estudiantes que se concentraban a las puertas de los institutos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, declaró horas antes que estos disturbios son parte de actos de "violencia urbana" y prometió una intervención policial en cada caso. Según sus datos, 356 institutos fueron bloqueados el miércoles, en comparación con los 338 del día anterior, y 625 personas fueron detenidas, mientras que 83 agentes resultaron heridos.

La movilización estudiantil, que reclama mejores condiciones educativas, el fin de la supresión de puestos universitarios y el recorte de becas, se inició la semana pasada en la región de París y se ha extendido a todo el país.

El Ejecutivo francés ha anunciado la creación de una plataforma de concertación para discutir estos problemas, pero los sindicatos estudiantiles han hecho un llamado a continuar con los bloqueos de los centros educativos.

El movimiento ha tomado también un giro político en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo año, especialmente después de que el candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, manifestara su apoyo a los manifestantes, lo que generó críticas por parte del Ejecutivo y otros postulantes que lo acusaron de incitar a la violencia.