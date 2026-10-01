Buenos Aires, 1 octubre (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó recientemente la renovada página web America.gov con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a información y servicios dispersos en distintos sitios de agencias gubernamentales. Sin embargo, el chatbot de la plataforma ha generado controversia al ofrecer respuestas que contradicen las afirmaciones del mandatario, apoyándose en datos oficiales del gobierno.

Al realizar consultas en la web, que se basa en inteligencia artificial y afirma utilizar "fuentes oficiales del Gobierno", los usuarios obtienen respuestas que desmienten las afirmaciones de Trump. Por ejemplo, al preguntar quién ganó las elecciones de 2020 o sobre el nombre del departamento federal que opera desde el Pentágono, las respuestas del chatbot difieren de las declaraciones del presidente, según lo reportado por medios internacionales y verificado por la Agencia Noticias Argentinas.

A medida que las informaciones comenzaron a circular, contradiciendo la narrativa oficial de la administración, el bot empezó a ajustar sus respuestas, alegando que no podía responder a "preguntas políticas". Esta respuesta se ha vuelto recurrente cuando se le consulta sobre las elecciones de 2020 o sobre si Trump fue sometido a un proceso de destitución o condenado por delitos graves.

Las elecciones presidenciales de 2020

"Las fuentes federales oficiales no indican que un fraude generalizado alterara el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Se produjeron delitos electorales aislados y han sido objeto de enjuiciamiento", fue la respuesta que el chatbot ofreció a The Associated Press.

Desde que Trump, representante del Partido Republicano, perdió las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden, ha sostenido de manera reiterada y errónea que le "robaron" la victoria, alegando que existió un fraude generalizado.

Las auditorías y recuentos realizados no han encontrado evidencias de fraude significativo en las elecciones presidenciales, y la propia administración de Trump reconoció que el proceso electoral fue limpio.