Jim Carrey se une en matrimonio con Min Ah, su pareja 31 años más joven

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- El aclamado actor Jim Carrey, famoso por sus icónicas interpretaciones en el cine, ha contraído matrimonio en secreto con su pareja, Min Ah, solo siete meses después de haber hecho pública su relación.

De acuerdo a información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas y divulgada por People US, el representante de Carrey confirmó este miércoles que el artista se casó con su novia "de toda la vida". Este es el tercer matrimonio del actor, quien tiene 64 años.

Los pormenores de la ceremonia se mantienen en la más estricta reserva, incluyendo la lista de invitados; lo único que se sabe es que el casamiento se celebró en una pequeña ceremonia privada en Los Ángeles.

Jim y Min Ah debutaron públicamente como pareja en los Premios César en París en febrero. Durante la entrega, donde Carrey recibió un premio honorífico, el actor dedicó tiernas palabras a Min Ah, refiriéndose a ella como su "compañera sublime".

"Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah", expresó en un perfecto francés. "Te amo, Min Ah. Y finalmente, gracias al hombre más divertido que he conocido: mi padre, Percy Joseph Carrey, quien me enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa", añadió.

Los detalles sobre su relación han sido escasos, dado que comenzó en un perfil bajo. Según algunas imágenes captadas por paparazzi, la pareja fue vista saliendo de un evento benéfico de comedia presentado por Judd Apatow en Largo, Los Ángeles, en febrero de 2022, lo que sugiere que han estado juntos al menos cuatro años.

Antes de casarse con la surcoreana de 33 años, Jim estuvo casado con la ex actriz y camarera del Comedy Store, Melissa Womer, en 1987, de cuyo matrimonio nació su hija Jane. En 1996, el actor contrajo matrimonio con su compañera de reparto de "Dos tontos muy tontos", Lauren Holly.