Chiarella en el Coloquio IDEA: "Argentina necesita terminar con los procesos fundacionales"

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, Leonel Chiarella, planteó en el Coloquio IDEA la necesidad de construir políticas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno y cuestionó la lógica de confrontación permanente de la política argentina. “La Argentina necesita terminar con los procesos fundacionales. Esto de que cuando un presidente arranca quiere sacar todo lo que hizo el anterior y empezar de cero”, sostuvo durante una entrevista con Cadena 3 desde Mar del Plata.

Chiarella explicó que su presencia en el encuentro empresarial tiene como objetivo escuchar las demandas del sector productivo y conocer cuáles son sus propuestas para el futuro del país. “Venimos a escuchar cuál es el mensaje que tienen los diferentes sectores productivos de la Argentina para el país”, afirmó. Según el dirigente radical, existe un reclamo reiterado por estabilidad y previsibilidad para poder sostener proyectos de largo plazo.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina necesita abandonar la idea de que cada administración debe refundar el país. “Lo que se necesita son políticas de Estado, estabilidad. Y más allá de quién gobierne, poder generar esas políticas de Estado”, señaló. Para Chiarella, esa debería ser también una de las principales banderas del radicalismo, como alternativa a la polarización que domina buena parte de la discusión política.

“El radicalismo lo que venimos a plantear es justamente una alternativa a la grieta”, afirmó. Y cuestionó lo que definió como “este sistema que eligió la Argentina para hacer política, que es la pelea, la confrontación”. En ese marco, sostuvo que el país necesita construir acuerdos que permitan sostener políticas públicas independientemente del signo político de los gobiernos que se sucedan.

El intendente santafesino también marcó un contraste entre las exposiciones de Luis Lacalle Pou y Javier Milei durante el Coloquio IDEA. “Fue un contraste muy grande”, consideró. Según Chiarella, el expresidente uruguayo planteó que “un presidente tiene que ser un factor de unión, tiene que ser un factor de consenso”, mientras que, a su entender, Milei volvió a utilizar un discurso basado en la confrontación.

Frente a ese escenario, Chiarella sostuvo que “un país no se construye desde la agresión” y que el camino debe ser el de los consensos. “Un país se construye desde los consensos, desde poder establecer cuáles son los temas más importantes que la Argentina tiene que resolver”, afirmó. También planteó la necesidad de reconocer los aciertos de cada administración y corregir aquello que no haya funcionado.

En ese punto, el presidente de la UCR santafesina reconoció algunos resultados de la actual gestión nacional. “Si uno tiene que poner un balance positivo, tiene que destacar que este gobierno ha logrado ordenar las cuentas, bajar la inflación”, señaló. Pero inmediatamente planteó la necesidad de avanzar sobre otros aspectos: “Se necesita un paso más, que es invertir en infraestructura, invertir en educación, invertir en diferentes sectores estratégicos para que la Argentina pueda desarrollarse”.

Chiarella hizo especial hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura nacional. “No hay país que se desarrolle si no hay una inversión en infraestructura, si no se invierte en rutas, si no se invierte en conectividad”, afirmó. Y utilizó como ejemplo corredores estratégicos para la producción: “La ruta que conecta los puertos más importantes de Argentina está detonada. La ruta que conecta y que atraviesa Vaca Muerta está detonada”. Para el intendente, el desarrollo de los recursos naturales debe estar acompañado por obras que permitan transportarlos y conectarlos con los mercados.

El dirigente radical, de 37 años, también definió su concepción política a partir de una comparación entre dos formas de pensar la Argentina. “Yo digo que Argentina vive en una lógica de la ‘o’. O sos amigo o enemigo, o es el Estado o el sector productivo, o es el equilibrio o la infraestructura”, explicó. Frente a esa lógica, sostuvo que su generación busca gobernar “como las ‘i’”, es decir, integrando posiciones: “Creemos en un Estado eficiente y humano, en el equilibrio y en la infraestructura, en la eficiencia y en la humanidad”.

Para Chiarella, esa mirada puede observarse también en experiencias de países vecinos. “Cuando ves los países que se están desarrollando y los países que se desarrollaron, eligieron este camino”, sostuvo. Mencionó a Uruguay, Paraguay y Chile como ejemplos de países donde los cambios de gobierno no necesariamente implican la interrupción de determinadas políticas. “Cambian de gobierno, cambian de color político, pero hay determinadas políticas que se continúan en el tiempo”, afirmó.

El intendente puso como ejemplo su propia experiencia al frente de Venado Tuerto, donde asumió después de 24 años de una administración de otro signo político. “Cuando asumí no dije: ‘Todo lo que hicieron los anteriores estuvo mal’”, relató. En cambio, explicó que su criterio fue “sostener esto y potenciar lo que se hizo bien, cambiar lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo”. Y sostuvo que el próximo gobierno debería aplicar la misma lógica sobre la gestión que él deje.

De cara a las elecciones de 2027, Chiarella señaló que la UCR todavía no definió candidaturas ni eventuales alianzas, pero planteó que cualquier acuerdo debería construirse sobre la base de un programa común. “Hay que establecer en la base de este programa en qué cosas estamos de acuerdo que nosotros tenemos que priorizar”, afirmó. Entre esos puntos mencionó “las cuentas ordenadas”, “la inversión en infraestructura” y “la inversión en educación, ciencia y tecnología”.

Consultado específicamente sobre eventuales acuerdos con otros espacios políticos, Chiarella evitó anticipar una definición partidaria y sostuvo que la decisión deberá ser tomada por la propia UCR. “Es una decisión que tendrá que tomar el partido”, respondió ante la posibilidad de una alianza con sectores políticos que actualmente gobiernan o que podrían competir en 2027. Al mismo tiempo, marcó diferencias con el kirchnerismo y sostuvo que existen cuestiones vinculadas con la institucionalidad y la transparencia que considera centrales.

En ese sentido, planteó que combatir la corrupción debe formar parte de cualquier acuerdo político de largo plazo. “También tiene que haber un acuerdo para terminar con la corrupción. Terminar con la corrupción es parte del proceso”, afirmó. Y agregó: “Demostrar que la honestidad es parte de que un Estado funcione”. Para Chiarella, una administración pública con menores niveles de corrupción permite utilizar mejor los recursos disponibles.

“Cuando no hay corrupción en el Estado, te puedo asegurar que los recursos alcanzan”, sostuvo el intendente de Venado Tuerto. Según explicó, esos recursos pueden traducirse en “infraestructura, equilibrio, educación” y otras políticas públicas. De esta manera, vinculó la discusión institucional con las condiciones necesarias para que el Estado pueda responder a las demandas sociales y productivas.

Finalmente, Chiarella defendió la necesidad de que la política argentina abandone la confrontación como mecanismo permanente y recupere una lógica de continuidad institucional. “Creo que ese es el camino, que es un camino de sentido común”, afirmó. Para el presidente de la UCR santafesina, el desafío de los próximos años será construir acuerdos capaces de sostenerse más allá de los nombres y los partidos: “Una Argentina que priorice los consensos y que esos consensos resuelvan problemas”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf y Hernán Funes.