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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, Salta presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 19°. Se prevén cielos despejados y vientos suaves durante la jornada.

01/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 1 de octubre

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Este jueves 1 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por un ambiente templado y agradable. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 68%, lo que contribuye a una sensación de confort en la región. El cielo se presenta con pocas nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a una velocidad de 2 m/s desde el norte, lo que favorece la circulación del aire. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. A lo largo de la jornada, el clima se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede generar una sensación de calor en las horas pico.

En los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. Se anticipan lluvias ligeras a partir del viernes, con temperaturas que oscilarán entre los 11° y 30°. Este cambio podría traer un alivio ante el calor, aunque también es recomendable estar preparado para las precipitaciones.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Salta hoy?
Se espera un clima templado con temperaturas entre 12° y 19°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 18° con una sensación térmica de 18°.

¿Qué condiciones de viento hay?
El viento sopla a 2 m/s desde el norte, con buena visibilidad.

¿Habrá lluvias en los próximos días?
Se anticipan lluvias ligeras a partir del viernes.

¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual es del 68%, lo que puede generar sensación de calor.

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