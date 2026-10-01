Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 1 de octubre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por un ambiente templado y agradable. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 68%, lo que contribuye a una sensación de confort en la región. El cielo se presenta con pocas nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a una velocidad de 2 m/s desde el norte, lo que favorece la circulación del aire. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. A lo largo de la jornada, el clima se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede generar una sensación de calor en las horas pico.

En los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. Se anticipan lluvias ligeras a partir del viernes, con temperaturas que oscilarán entre los 11° y 30°. Este cambio podría traer un alivio ante el calor, aunque también es recomendable estar preparado para las precipitaciones.