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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, Tucumán presenta un clima fresco con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 12° y 17°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 94%.

01/10/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de light rain, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 94%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4.63 m/s desde el sur (190°). La presión atmosférica es de 1023 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 4.63 m/s. La alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras marcarán el día, lo que puede hacer que la sensación térmica se mantenga fresca.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para mañana, viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 24°, con cielo nublado. El sábado 3 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 28°, con algunas nubes dispersas. El domingo 4 de octubre, se prevé un clima similar al de hoy, con lluvias ligeras y temperaturas de entre 16° y 22°. Finalmente, el lunes 5 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 17°, con lluvias moderadas.

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