Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un ambiente templado, con temperaturas que variarán entre los 12° de mínima y los 18° de máxima. A lo largo del día, se prevé un cielo con broken clouds, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol intercalados con nubes.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura en Santa Fe es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 67%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla desde el oeste a una velocidad de 7 m/s.

Durante el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en horas de la tarde, con un cielo que se mantendrá mayormente nublado. La combinación de viento y humedad puede generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve descenso en las temperaturas. El viernes 2 de octubre, la mínima será de 8° y la máxima de 21°, con cielos nuevamente parcialmente nublados. El sábado 3 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con posibilidad de light rain. A partir del domingo, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 24° el lunes 5 de octubre, con cielos mayormente nublados.