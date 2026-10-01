Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 1 de octubre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 1 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes sobrecargadas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 6 m/s y la presión atmosférica se encuentra en 1024 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que pueden llegar a los 6 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado, lo que podría afectar la percepción de la temperatura.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan un clima variable. Para mañana, viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 20°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, también con lluvias ligeras. El domingo 4 de octubre, se espera un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 24°. Para el lunes 5 de octubre, se pronostican nubes dispersas con mínimas de 13° y máximas de 26°. Finalmente, el martes 6 de octubre, se prevé un clima similar con mínimas de 11° y máximas de 24°.