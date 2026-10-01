Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 1 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes dispersas y una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 42%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica se sitúa en 1023 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes. Los vientos serán moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la tarde.

Pronóstico extendido

En los próximos días, Mendoza experimentará un clima variado. Para el viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 28°, con pocas nubes. El sábado 3 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 21°, también con cielo despejado. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 5 de octubre, las temperaturas se mantendrán entre 13° y 22°, con algunas nubes rotas.