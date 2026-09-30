En IDEA, Milei pidió “paciencia” y remarcó que en 2027 se elegirá entre “prosperidad y decadencia”
Desde París, el Presidente dijo, en una entrevista virtual con el evento empresarial que se desarrolla en Mar del Plata, que los ciudadanos argentinos “se jugarán el futuro” en los próximos comicios.
30/09/2026 | 19:25Redacción Cadena 3
FOTO: El Presidente fue entrevistado por el periodista de La Nación, José del Rio.
FOTO: El mandatario libertario habla por videollamada desde Francia.
El presidente Javier Milei aseguró este miércoles ante los empresarios reunidos en el 62° Coloquio de IDEA que el año próximo los argentinos tendrán que “elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia”.
“Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable”, enfatizó Milei, que se conectó por zoom desde París, Francia, donde encabeza el evento "Argentina Week".
El mandatario nacional aseguró que cumplió sus “promesas de campaña a mitad del período” y pidió “paciencia” para ver el crecimiento del país.
“Lo primero que hay que tener es paciencia, porque los procesos de crecimiento no son instantáneos; demandan mucho tiempo”, explicó Milei, aunque aclaró que su “programa es seguir creciendo”.
En la comunicación, que fue una entrevista con el periodista de La Nación, José del Rio, Milei explicó que su gobierno toma “medidas muy concretas para estimular el crecimiento económico”, pero pidió entender también “las variables políticas”.
“Enfrente, tenés un grupo de personas que está dispuesto a romper todo”, recalcó el Presidente, que también denominó a la oposición como “la máquina de impedir”.
“Si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia, pero, si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años”, subrayó Milei.
Lectura rápida
¿Qué dijo Javier Milei en el Coloquio de IDEA? Afirmó que los argentinos deberán elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia.
¿Desde dónde se conectó Javier Milei? Se conectó por zoom desde París, Francia, donde encabeza el evento "Argentina Week".
¿Qué pidió Milei a los argentinos? Pidió paciencia para ver el crecimiento del país, destacando que los procesos de crecimiento demandan tiempo.
¿Con quién tuvo la entrevista Milei? La entrevista fue con el periodista de La Nación, José del Rio.
¿Cómo describió Milei a la oposición? La denominó “la máquina de impedir” y mencionó que hay un grupo dispuesto a romper todo.