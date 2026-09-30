En IDEA, Milei pidió “paciencia” y remarcó que en 2027 se elegirá entre “prosperidad y decadencia”

FOTO: El Presidente fue entrevistado por el periodista de La Nación, José del Rio.

El presidente Javier Milei aseguró este miércoles ante los empresarios reunidos en el 62° Coloquio de IDEA que el año próximo los argentinos tendrán que “elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia”.

“Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable”, enfatizó Milei, que se conectó por zoom desde París, Francia, donde encabeza el evento "Argentina Week".

El mandatario nacional aseguró que cumplió sus “promesas de campaña a mitad del período” y pidió “paciencia” para ver el crecimiento del país.

“Lo primero que hay que tener es paciencia, porque los procesos de crecimiento no son instantáneos; demandan mucho tiempo”, explicó Milei, aunque aclaró que su “programa es seguir creciendo”.

En la comunicación, que fue una entrevista con el periodista de La Nación, José del Rio, Milei explicó que su gobierno toma “medidas muy concretas para estimular el crecimiento económico”, pero pidió entender también “las variables políticas”.

“Enfrente, tenés un grupo de personas que está dispuesto a romper todo”, recalcó el Presidente, que también denominó a la oposición como “la máquina de impedir”.

“Si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia, pero, si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años”, subrayó Milei.