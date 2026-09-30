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Argentina Week en París 2026 Notas

Santilli, en París: “Argentina va a seguir avanzando porque hay un país que crece"

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina habló con Cadena 3 desde la capital francesa.

30/09/2026 | 17:41Redacción Cadena 3

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Diego Santilli. (Foto: NA/archivo).

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    Audio. Santilli, en París: “Argentina va a seguir avanzando porque hay un país que crece"

    Argentina Week en París 2026

    Episodios

Adrián Simioni Por Adrián Simioni

En el marco de la Argentina Week en París, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, dialogó con Cadena 3 sobre el clima de negocios, los riesgos políticos que perciben los inversores y el trabajo de articulación con los gobernadores de cara a las elecciones.

Santilli destacó el volumen de inversiones ya concretadas y anticipó novedades inmediatas. “Llegaron 16 mil millones de dólares de inversiones. Mañana vas a ver anuncio de inversiones en Francia. Esperemos que sea tan buena como lo fue en Nueva York, que ya tenemos claro cuáles van a ser algunas, por lo cual yo te diría seguir invirtiendo igual”, señaló.

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Ante la consulta sobre los temores de un eventual retroceso si la oposición avanza, el funcionario fue directo: “Obviamente, hay una discusión sobre si la Argentina va a retroceder otros años más. Yo creo que Argentina va a seguir avanzando hacia adelante porque hay un país que crece, que se desarrolla. Obviamente que no fue sencillo, está en el camino correcto y va a ganar la elección Milei en el 2027”.

Consultado sobre las encuestas, Santilli aclaró su método: “No, no, no miro encuestas. Miro lo que la sociedad escucha de la sociedad”. Respecto del plan de alianzas con los gobernadores —tarea que le fue encomendada para fortalecer el esquema electoral—, el jefe de Gabinete fue breve pero afirmativo: “Bueno, estamos trabajando”.

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Entrevista de Adrián Simioni, enviado especial de Cadena 3.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo?
La Argentina Week en París.

¿Quién es el entrevistado?
El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

¿Cuánto se ha invertido en Argentina recientemente?
Se han recibido 16 mil millones de dólares de inversiones.

¿Qué opina Santilli sobre el futuro político de Argentina?
Cree que Argentina seguirá avanzando y que Milei ganará en 2027.

¿Cuál es su enfoque respecto a las encuestas?
Santilli no mira encuestas, sino lo que la sociedad escucha.

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