Desde París, Milei habla de manera virtual en el cierre de la primera jornada del Coloquio de IDEA
El jefe de Estado es entrevistado, desde las 18.30, por el periodista José del Rio. Conversan sobre el panorama económico de Argentina.
30/09/2026 | 18:37Redacción Cadena 3
FOTO: El mandatario libertario habla por videollamada desde Francia.
Desde Francia donde encabeza el evento “Argentina Week”, el presidente Javier Milei se hace presente este miércoles a la tarde en la edición 62° del Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), que se desarrolla hasta el viernes inclusive en Mar del Plata, Buenos Aires.
El jefe de Estado ofrece de manera virtual una entrevista, desde las 18.30, con el periodista José del Rio sobre el panorama económico de Argentina, en el cierre de la primera jornada del evento empresario, cuyo lema de esta edición es “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.
Lectura rápida
¿Qué evento encabeza Javier Milei? El evento “Argentina Week”.
¿Quién es el presidente que participa en el Coloquio de IDEA? El presidente es Javier Milei.
¿Cuándo se lleva a cabo el Coloquio de IDEA? Se desarrolla hasta el viernes inclusive.
¿Dónde se realiza el Coloquio de IDEA? En Mar del Plata, Buenos Aires.
¿Cómo se presenta Javier Milei en el evento? Ofrece una entrevista virtual a las 18.30 con el periodista José del Rio.