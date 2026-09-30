La AFA busca reducir la sanción a Leandro Paredes para su regreso a la Selección Argentina
El mediocampista recibió diez fechas de suspensión tras incidentes en la final del Mundial. La AFA intenta que la sanción sea menor.
FOTO: Leandro Paredes durante el partido ante Egipto.
Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha presentado una apelación ante la FIFA con el objetivo de reducir la sanción de diez partidos impuesta a Leandro Paredes tras los incidentes ocurridos durante la final del Mundial. La intención de la AFA es que esta suspensión se limite a solo tres partidos, lo que permitiría al mediocampista estar disponible para la próxima fecha FIFA.
La situación de Paredes con la Selección argentina es compleja, ya que el futbolista de Boca Juniors había manifestado que consideraría su futuro en el equipo nacional. Sin embargo, Lionel Scaloni lo convocó al predio de la AFA en Ezeiza, lo que sugiere que continuará formando parte del combinado nacional.
La AFA puede apelar la sanción de Paredes porque tres fechas es el mínimo permitido tras los incidentes con Gavi, mediocampista de España, durante el partido final del campeonato mundial. Otros jugadores también fueron sancionados: Thiago Almada recibió una fecha (que se cumplirá esta noche frente a Bolivia), y Nahuel Molina fue castigado con siete partidos, de los cuales descontará tres en esta ventana.
La AFA justifica su apelación argumentando que la sanción impuesta a Paredes es "muy por encima del promedio" en comparación con situaciones similares que han involucrado a capitanes o referentes de otros equipos nacionales.
Si la apelación tiene éxito, Paredes podría cumplir su castigo en los partidos que se disputarán contra Bolivia, Burkina Faso y Benín en los próximos días. La próxima fecha FIFA está programada para noviembre, del 9 al 17, con rivales aún por confirmar.
Por otro lado, aún no se ha decidido si la AFA también apelará la sanción de Nahuel Molina, el lateral derecho de Roma. En esa posición, Scaloni ha optado por convocar a Agustín Giay, ya que Gonzalo Montiel no fue incluido en esta ventana.
Lectura rápida
¿Qué busca la AFA?
La AFA busca reducir la sanción de diez partidos impuesta a Leandro Paredes a solo tres.
¿Por qué fue sancionado Paredes?
Paredes fue sancionado por incidentes ocurridos en la final del Mundial contra España.
¿Qué otros jugadores fueron sancionados?
Thiago Almada recibió una fecha y Nahuel Molina siete, de los cuales descontará tres.
¿Cuándo se jugarán los próximos partidos?
Los partidos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín se llevarán a cabo en los próximos días.
¿Qué pasará con Molina?
Aún no se decide si la AFA apelará la sanción de Nahuel Molina.
[Fuente: Noticias Argentinas]