La AFA busca reducir la sanción a Leandro Paredes para su regreso a la Selección Argentina

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha presentado una apelación ante la FIFA con el objetivo de reducir la sanción de diez partidos impuesta a Leandro Paredes tras los incidentes ocurridos durante la final del Mundial. La intención de la AFA es que esta suspensión se limite a solo tres partidos, lo que permitiría al mediocampista estar disponible para la próxima fecha FIFA.

La situación de Paredes con la Selección argentina es compleja, ya que el futbolista de Boca Juniors había manifestado que consideraría su futuro en el equipo nacional. Sin embargo, Lionel Scaloni lo convocó al predio de la AFA en Ezeiza, lo que sugiere que continuará formando parte del combinado nacional.

La AFA puede apelar la sanción de Paredes porque tres fechas es el mínimo permitido tras los incidentes con Gavi, mediocampista de España, durante el partido final del campeonato mundial. Otros jugadores también fueron sancionados: Thiago Almada recibió una fecha (que se cumplirá esta noche frente a Bolivia), y Nahuel Molina fue castigado con siete partidos, de los cuales descontará tres en esta ventana.

La AFA justifica su apelación argumentando que la sanción impuesta a Paredes es "muy por encima del promedio" en comparación con situaciones similares que han involucrado a capitanes o referentes de otros equipos nacionales.

Si la apelación tiene éxito, Paredes podría cumplir su castigo en los partidos que se disputarán contra Bolivia, Burkina Faso y Benín en los próximos días. La próxima fecha FIFA está programada para noviembre, del 9 al 17, con rivales aún por confirmar.

Por otro lado, aún no se ha decidido si la AFA también apelará la sanción de Nahuel Molina, el lateral derecho de Roma. En esa posición, Scaloni ha optado por convocar a Agustín Giay, ya que Gonzalo Montiel no fue incluido en esta ventana.