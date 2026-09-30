Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay competirán a pesar de estar clasificadas

Las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2030 mantendrán su formato tradicional de todos contra todos en 18 fechas. Sin embargo, se presentará una novedad: Argentina, Uruguay y Paraguay participarán en el torneo a pesar de haber asegurado su clasificación al ser anfitriones de los partidos inaugurales.

La FIFA comunicó a la Conmebol que la inclusión de estos tres equipos no generará cupos adicionales para la región, lo que permitirá a estos seleccionados tener competencia sin poner en riesgo su clasificación.

Así, los seis cupos y medio que usualmente corresponden a Sudamérica serán reorganizados. Con tres selecciones ya confirmadas, junto a los otros anfitriones (España, Portugal y Marruecos), las tres plazas directas restantes y el cupo para el repechaje intercontinental se disputarán únicamente entre las siete federaciones restantes: Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela.

A pesar de que hay propuestas para retrasar el inicio de las eliminatorias hasta septiembre, la fecha tentativa para comenzar el certamen continental está establecida para la ventana FIFA de finales de marzo de 2027, coincidiendo con los primeros amistosos posteriores a la Copa del Mundo 2026.

La formalización de la comunicación entre las diez federaciones sudamericanas se llevará a cabo en una reunión crucial que está programada para dentro de tres semanas.

Paralelamente, la organización del Mundial 2030, que se celebrará en junio y julio de ese año, aún tiene varios aspectos por definir por parte de la FIFA.

Queda pendiente la confirmación del calendario definitivo, la sede de la gran final y la resolución sobre la propuesta presentada en marzo de 2025 para aumentar el número de participantes a 64 selecciones.