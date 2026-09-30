Los compuestos de la mora podrían transformar la microbiota intestinal y afectar el metabolismo

La mora ha sido consumida como alimento y utilizada en la medicina tradicional durante siglos. Recientemente, investigadores de la Universidad Médica de Wroclaw comenzaron a analizar si los compuestos presentes en esta planta pueden alterar la microbiota intestinal y, a su vez, influir en el metabolismo. Un estudio de revisión sugiere que los resultados dependen en gran medida de la especie de mora, la parte de la planta utilizada y el método de procesamiento.

El microbioma intestinal no solo contribuye al funcionamiento del tracto gastrointestinal, sino que también puede influir en el metabolismo en todo el cuerpo. La mora resulta particularmente interesante en este aspecto, ya que contiene numerosos compuestos bioactivos, como polifenoles y polisacáridos, que pueden interactuar con los microorganismos intestinales, explica la Dra. Anna Prescha, profesora en la universidad.

Hasta ahora, la investigación se ha centrado principalmente en la mora blanca (Morus alba), aunque la mora negra (Morus nigra), especialmente su fruto, ha producido resultados notables. Las hojas de la mora contienen varias sustancias biológicamente activas, como 1-deoxynojirimicina (DNJ), conocida por afectar el metabolismo de los carbohidratos, junto con polifenoles y polisacáridos. Por su parte, el fruto de la mora negra contiene altos niveles de antocianinas y otros compuestos fenólicos.

El procesamiento del material vegetal puede marcar una gran diferencia. Métodos como el secado, la fermentación y la extracción pueden alterar tanto la cantidad como la proporción relativa de los compuestos bioactivos. Como resultado, dos preparaciones elaboradas con el mismo material vegetal pueden diferir considerablemente en composición y efectos biológicos.

La revisión encontró que las preparaciones elaboradas con hojas y frutos de mora pueden afectar la composición y actividad de la microbiota intestinal. Algunos estudios informaron cambios en las bacterias beneficiosas, junto con una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta como acetato, propionato y butirato. Estos compuestos son producidos cuando los microbios intestinales fermentan material dietético y son importantes para el funcionamiento normal del intestino. En algunos experimentos, los cambios en la microbiota también se asociaron con mejoras en las mediciones relacionadas con el metabolismo de la glucosa y los lípidos.

Sin embargo, los resultados no fueron consistentes en todas las preparaciones. Tanto el material estudiado como el método de procesamiento parecieron influir en el resultado. Los polisacáridos del fruto de la mora negra son un buen ejemplo. Investigadores que utilizaron diferentes técnicas de extracción produjeron fracciones con estructuras diferentes y niveles de utilización variados por parte de los microbios intestinales. Las fracciones obtenidas mediante extracción con agua y con pectato liasa mostraron el mayor potencial prebiótico.

Los estudios que involucraron polisacáridos de las hojas de mora también sugieren que las características estructurales son importantes. Elementos como el peso molecular y la composición de monosacáridos pueden determinar qué bacterias pueden utilizar los compuestos como sustrato y qué ácidos grasos de cadena corta se producen finalmente.

Algunos de los hallazgos más interesantes provienen de experimentos que involucraron preparaciones más complejas de mora. En ratones alimentados con una dieta alta en grasas, una fracción que contenía tanto polifenoles como polisacáridos del fruto de mora blanca produjo cambios más favorables en la microbiota intestinal que cualquiera de las fracciones administradas por separado. Esos cambios microbianos se acompañaron de mejoras en algunas medidas vinculadas al síndrome metabólico y la salud intestinal.

Los investigadores también realizaron un experimento de trasplante de microbiota utilizando el mismo modelo. La microbiota intestinal de ratones que habían recibido la fracción combinada de mora se transfirió a otros animales. Estos receptores también mostraron mejoras en algunas alteraciones metabólicas, lo que añade evidencia de que los cambios en la microbiota pueden ayudar a impulsar los efectos de la preparación de mora.

Estos hallazgos sugieren que no solo importa la presencia de un compuesto individual, sino también la composición compleja de la preparación, las proporciones de sus compuestos y sus interacciones. Por lo tanto, en lugar de buscar un producto universal, es recomendable determinar qué combinación de especies, parte de la planta, composición y método de procesamiento produce un efecto biológico específico, enfatiza la Dra. Anna Prescha.

A pesar de los prometedores hallazgos experimentales, queda una pregunta importante sin resolver. Los investigadores aún no han realizado estudios en humanos que examinen directamente cómo las preparaciones de mora afectan la microbiota intestinal. La mayoría de la evidencia existente proviene de modelos animales y experimentos in vitro. Comparar resultados entre estudios también es complicado porque relativamente pocas investigaciones combinan hallazgos biológicos con un análisis químico detallado de la preparación exacta de mora que se está probando.

Los hallazgos disponibles son prometedores, pero en esta etapa no permiten determinar si las relaciones observadas en modelos experimentales entre las preparaciones de mora, la microbiota y el metabolismo también ocurren en humanos, señala la Dra. Prescha. Los investigadores afirman que los ensayos clínicos deberán utilizar preparaciones de mora cuidadosamente caracterizadas y estandarizadas. Estos estudios podrían ayudar a determinar cómo diferentes productos afectan la microbiota intestinal humana, cuán grandes son esos efectos y si resultan en beneficios para la salud medibles.

¿Sabías que? Las hojas y los frutos de la mora contienen compuestos diferentes. Las hojas contienen, entre otras sustancias, DNJ, que está asociada con el metabolismo de los carbohidratos, mientras que el fruto de la mora negra es particularmente rico en antocianinas. El procesamiento puede cambiar los efectos biológicos de la mora. Incluso las preparaciones elaboradas a partir de la misma parte de la planta pueden comportarse de manera diferente dependiendo del método de extracción o fermentación. En estudios experimentales, combinar compuestos a veces produjo efectos más fuertes que usarlos por separado. En ratones, una combinación de polifenoles y polisacáridos del fruto de mora blanca produjo cambios beneficiosos mayores en la microbiota que cualquiera de las fracciones por sí sola. La microbiota intestinal también puede ayudar a mediar estos efectos. En un experimento, transferir microbiota de ratones que recibieron una preparación de mora a otros animales se asoció con mejoras en algunas alteraciones metabólicas. La mayor pregunta sin respuesta es si estos hallazgos se aplican a las personas. Aún no se han realizado estudios en humanos que prueben directamente cómo las preparaciones de mora afectan la microbiota intestinal.