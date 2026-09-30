Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 31628 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 2768, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sobrinos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2768

2° 7936

3° 1365

4° 6804

5° 3870

6° 6498

7° 4730

8° 3744

9° 3463

10° 6845

11° 5088

12° 4485

13° 6142

14° 3067

15° 5552

16° 6934

17° 3856

18° 7373

19° 5255

20° 6051