Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.
El sorteo número 31628 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 30 de septiembre a las 18:00, destacando el número 2768 en la primera posición, correspondiente a "A primera (Sobrinos)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31628 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 2768, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sobrinos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2768
2° 7936
3° 1365
4° 6804
5° 3870
6° 6498
7° 4730
8° 3744
9° 3463
10° 6845
11° 5088
12° 4485
13° 6142
14° 3067
15° 5552
16° 6934
17° 3856
18° 7373
19° 5255
20° 6051
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31628 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 30 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 2768, correspondiente a "A primera (Sobrinos)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3 Argentina.