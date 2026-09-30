Morena Rial revela su arrepentimiento desde prisión domiciliaria: "Estoy cansada de esta situación"

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- A casi un año de su detención y actualmente bajo prisión domiciliaria, se han divulgado audios de la mediática Morena Rial en los que expresa su malestar con la Justicia, a la que acusa de un "ensañamiento" en su contra.

El periodista Santiago Riva Roy presentó dos mensajes de voz de la hija de Jorge Rial, donde se queja sobre su situación legal y su condena por su implicación en una serie de robos a viviendas en las localidades bonaerenses de Castelar, Martínez y Villa Adelina, según fuentes del caso citadas por la Agencia Noticias Argentinas.

En julio, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro rechazó el pedido de libertad condicional presentado por su abogado. Riva Roy comentó: "Está con la prisión domiciliaria porque cuando tuvo el beneficio de la libertad condicional no cumplió con las condiciones de hacer terapia y trabajar... Se despreocupó de la Justicia y fue recluida en su hogar".

En los audios difundidos en el programa de streaming Bondi, se escucha a Morena Rial manifestar, por primera vez, que se siente arrepentida. En uno de los mensajes, dirigido a una "amiga", se lamenta por la negativa de la Justicia a su solicitud de libertad condicional: "Amiga, ya no sé qué hacer. Alejandro (Cipolla) presentó todo, pero parece que están ensañados conmigo... Claramente están ensañados conmigo. Yo quiero volver a tener mi vida. El tiempo que dice la Justicia en sí de lo que yo tendría que haberle hecho la pena, yo ya se la hice".

Además, expresó su deseo de retomar su vida y estar con sus hijos: "Necesito mi vida para poder retomar todas mis cosas, estar con mis hijos... ¡Basta ya!".

La joven también se quejó de la lentitud del proceso judicial: "Yo estoy arrepentida, pero ellos no me quieren escuchar. No sé cuál es el problema hoy en día. Cualquier preso tiene la libertad, menos yo. Es una locura".