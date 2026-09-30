El sueño del pibe: lo hicieron pasar al hotel de la selección para darle un regalo al "Dibu"

FOTO: Lucenzo Martínez, con la sonrisa de oreja a oreja junto al arquero argentino.

Lucenzo Martínez tiene ocho años y cumplió el sueño de conocer a Emiliano “Dibu” Martínez. El pequeño se acercó hasta el hotel donde concentra la selección argentina en Córdoba con un regalo muy especial para el arquero: un muñeco inspirado en él, fabricado con una impresora 3D y pintado a mano.

Antes de conseguir su objetivo, Lucenzo contó a Cadena 3 cuál era su misión.

“Quiero entrar. Le traje un regalito al Dibu, un funko pop de él hecho por mí con una máquina 3D, y lo empecé a pintar. Se lo quería regalar. Me dijeron de dárselo a un chico para que se lo lleve, pero yo quiero llevárselo yo mismo al Dibu”, explicó.

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Finalmente, pudo ingresar y entregarle el obsequio personalmente al arquero de la selección.

“Fue la mejor experiencia de mi vida. Me firmaron la camiseta el Cuti Romero, Lautaro Martínez y el Dibu. Me saqué fotos con cada uno que veía. Fue hermoso”, relató el pequeño.

Y el encuentro con el arquero tuvo, además, un detalle especial.

“Le di el muñequito; le encantó. Y le conté un secretito, que mi apellido también es Martínez”, contó Lucenzo, todavía emocionado por el momento que pudo compartir con los jugadores de la selección.

Informe de Fernando Barrionuevo