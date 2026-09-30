El sueño del pibe: lo hicieron pasar al hotel de la selección para darle un regalo al "Dibu"
El pequeño se apostó en el hotel donde concentra la selección con una misión: darle al arquero argentino un muñequito que había hecho él mismo. Y, enfrascado en una profunda emoción, lo logró. Mirá.
30/09/2026 | 14:22Redacción Cadena 3
FOTO: Lucenzo Martínez, con la sonrisa de oreja a oreja junto al arquero argentino.
Lucenzo Martínez tiene ocho años y cumplió el sueño de conocer a Emiliano “Dibu” Martínez. El pequeño se acercó hasta el hotel donde concentra la selección argentina en Córdoba con un regalo muy especial para el arquero: un muñeco inspirado en él, fabricado con una impresora 3D y pintado a mano.
Antes de conseguir su objetivo, Lucenzo contó a Cadena 3 cuál era su misión.
“Quiero entrar. Le traje un regalito al Dibu, un funko pop de él hecho por mí con una máquina 3D, y lo empecé a pintar. Se lo quería regalar. Me dijeron de dárselo a un chico para que se lo lleve, pero yo quiero llevárselo yo mismo al Dibu”, explicó.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Finalmente, pudo ingresar y entregarle el obsequio personalmente al arquero de la selección.
“Fue la mejor experiencia de mi vida. Me firmaron la camiseta el Cuti Romero, Lautaro Martínez y el Dibu. Me saqué fotos con cada uno que veía. Fue hermoso”, relató el pequeño.
Y el encuentro con el arquero tuvo, además, un detalle especial.
“Le di el muñequito; le encantó. Y le conté un secretito, que mi apellido también es Martínez”, contó Lucenzo, todavía emocionado por el momento que pudo compartir con los jugadores de la selección.
Informe de Fernando Barrionuevo
Lectura rápida
¿Quién es Lucenzo Martínez?
Lucenzo Martínez es un niño de ocho años que cumplió el sueño de conocer a Emiliano “Dibu” Martínez.
¿Qué regalo le llevó a Dibu Martínez?
Le llevó un muñeco inspirado en él, fabricado con una impresora 3D y pintado a mano.
¿Dónde ocurrió el encuentro?
El encuentro ocurrió en el hotel donde concentra la selección argentina en Córdoba.
¿Cómo se sintió Lucenzo después del encuentro?
Lucenzo expresó que fue "la mejor experiencia de su vida" y se sacó fotos con varios jugadores.
¿Qué detalle especial compartió con Dibu?
Lucenzo le contó a Dibu que su apellido también es Martínez.