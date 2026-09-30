Netanyahu elogió a héroe que detuvo a atacante en vuelo de FlyDubai y lo abrazó en el aeropuerto

FOTO: Netanyahu y uno de los pasajeros que neutralizó a atacante de avión.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se abrazó con uno de los pasajeros que ayudó a neutralizar al copiloto del vuelo de FlyDubai que intentó estrellar el avión antes de ser reducido y le dijo: "Lo que hiciste es sencillamente increíble".

"Lo que hiciste es sencillamente increíble, ¿sabes? Simplemente increíble. No solo salvaste a todos los que iban en el avión. No sabes qué podría haber pasado. No sabemos qué habría pasado", le dijo Netanyahu en el aeropuerto Ben Gurión, reportó Jerusalem Post y supo Noticias Argentinas.

Netanyahu fue filmado en el aeropuerto abrazando a uno de los pasajeros que ayudó a neutralizar al atacante en el avión, quien aún vestía una camisa manchada de sangre.

El primer ministro explicó que uno de los pasajeros israelíes irrumpió en la cabina de mando junto con un miembro de la tripulación y logró bloquear la amenaza del copiloto atacante, mientras que otro miembro de la tripulación estabilizaba el avión.

"Rindo homenaje a estos héroes que demostraron una extraordinaria capacidad de adaptación y valentía", declaró Netanyahu. "Salvaron muchas vidas y evitaron una gran catástrofe. El avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita", agregó.

Netanyahu emitió un comunicado el miércoles por la tarde tras el presunto secuestro de un avión de FlyDubai, con 150 pasajeros, que debía aterrizar en Tel Aviv ese mismo día, al confirmar que uno de los pilotos había perpetrado un ataque con arma blanca.

Posteriormente, llegó al aeropuerto Ben-Gurion para recibir a los pasajeros que aterrizaron de vuelta en Israel el miércoles por la noche.

"Todos los pasajeros están fuera de peligro", declaró Netanyahu anteriormente. "El piloto que perpetró el apuñalamiento ha sido arrestado y está siendo interrogado por las autoridades saudíes".