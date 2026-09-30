El Coloquio de IDEA arranca en Mar del Plata con foco en cómo sostener 20 años de crecimiento

Por Sergio Suppo

Con la presencia de más de 1.000 empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de diversos sectores, comenzó este miércoles en Mar del Plata el 62° Coloquio de IDEA. Bajo la consigna "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia", el encuentro propone debatir los pilares e institucionales necesarios para pasar de la etapa de estabilización macroeconómica a un ciclo de desarrollo sostenido de largo plazo.

La apertura del foro estuvo a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia. La nómina de expositores incluye participaciones virtuales del presidente de la Nación, Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el canciller Pablo Quirno, además de la presencia en el recinto de la senadora nacional Patricia Bullrich.

A lo largo de tres jornadas, los debates estarán estructurados en cuatro ejes estratégicos: las megatendencias globales y tecnología, la estabilidad e institucionalidad macroeconómica, la competitividad productiva y el desarrollo del capital humano a través de la educación y el trabajo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante el primer día, la agenda analiza la geopolítica, la inteligencia artificial y el mapa de recursos energéticos, con ponencias de especialistas internacionales como Margaret Myers (Johns Hopkins University), Mark Esposito (Harvard University) y el ex CEO de Hong Kong Exchanges, Nicolás Aguzín, cerrando con la visión del expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

En las jornadas de jueves y viernes, el programa abordará la seguridad jurídica y las reglas de juego para la inversión con la participación de figuras como Pablo Goldberg (BlackRock), el fiscal Diego Luciani y directivos de firmas líderes como Tecpetrol, Pampa Energía, Visa, Lucciano’s y Farmacity, junto a paneles de debate político y laboral.