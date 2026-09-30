Enviado Especial
El Coloquio de IDEA arranca en Mar del Plata con foco en cómo sostener 20 años de crecimiento
Más de 1.000 empresarios y dirigentes debaten en la 62ª edición del foro económico bajo el lema “Invirtiendo la historia: de promesa a potencia”.
30/09/2026 | 11:31Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
Con la presencia de más de 1.000 empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de diversos sectores, comenzó este miércoles en Mar del Plata el 62° Coloquio de IDEA. Bajo la consigna "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia", el encuentro propone debatir los pilares e institucionales necesarios para pasar de la etapa de estabilización macroeconómica a un ciclo de desarrollo sostenido de largo plazo.
La apertura del foro estuvo a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia. La nómina de expositores incluye participaciones virtuales del presidente de la Nación, Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el canciller Pablo Quirno, además de la presencia en el recinto de la senadora nacional Patricia Bullrich.
A lo largo de tres jornadas, los debates estarán estructurados en cuatro ejes estratégicos: las megatendencias globales y tecnología, la estabilidad e institucionalidad macroeconómica, la competitividad productiva y el desarrollo del capital humano a través de la educación y el trabajo.
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Durante el primer día, la agenda analiza la geopolítica, la inteligencia artificial y el mapa de recursos energéticos, con ponencias de especialistas internacionales como Margaret Myers (Johns Hopkins University), Mark Esposito (Harvard University) y el ex CEO de Hong Kong Exchanges, Nicolás Aguzín, cerrando con la visión del expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou.
En las jornadas de jueves y viernes, el programa abordará la seguridad jurídica y las reglas de juego para la inversión con la participación de figuras como Pablo Goldberg (BlackRock), el fiscal Diego Luciani y directivos de firmas líderes como Tecpetrol, Pampa Energía, Visa, Lucciano’s y Farmacity, junto a paneles de debate político y laboral.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizó en Mar del Plata? El 62° Coloquio de IDEA comenzó con la participación de más de 1.000 empresarios y políticos.
¿Quién inauguró el coloquio? La apertura estuvo a cargo de Fabián Kon, presidente del coloquio y CEO del Grupo Galicia.
¿Cuáles son los ejes de discusión del coloquio? Se debatirán sobre megatendencias globales, estabilidad macroeconómica, competitividad productiva y desarrollo del capital humano.
¿Qué temas se trataron el primer día? Se analizaron la geopolítica, inteligencia artificial y recursos energéticos.
¿Qué se abordará en las jornadas de jueves y viernes? Se discutirán la seguridad jurídica y reglas para la inversión con la participación de figuras destacadas.