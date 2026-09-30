Impulsan en el Congreso una quita de intereses y planes de pago para familias endeudadas

Un conjunto de bloques opositores de la Cámara de Diputados avanzó con un dictamen que busca aliviar la situación de las familias sobreendeudadas y en mora con bancos, empresas fintech y billeteras virtuales.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica, Mónica Frade, explicó en diálogo con Cadena 3 que la iniciativa surgió de la combinación de unos 70 proyectos presentados por diferentes espacios políticos.

El texto fue elaborado en las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Según aclaró la legisladora, se trata de un dictamen de minoría consensuado entre fuerzas opositoras y no del despacho que obtuvo la mayoría.

Frade reconoció que el proyecto "no es una solución" al problema estructural, pero sostuvo que constituye "el paliativo posible" para las personas que no pueden afrontar sus obligaciones.

Entre sus principales puntos, la propuesta declara una emergencia por seis meses para quienes hayan contraído deudas hasta el 31 de agosto. Durante ese período, los beneficiarios podrían ingresar a un régimen especial de regularización.

El esquema contempla la condonación del 100% de los intereses moratorios y establece que las cuotas destinadas al pago de deudas no podrán superar el 30% del ingreso familiar, independientemente de la cantidad de bancos, fintech o billeteras virtuales involucradas.

También prevé planes de al menos 12 cuotas y fija un tope equivalente a dos canastas básicas familiares para acceder al beneficio.

Otro capítulo apunta a revisar los denominados"abusos crediticios", especialmente las tasas aplicadas por algunas fintech y billeteras virtuales. Frade consideró que ciertos intereses cobrados pueden encuadrarse como usurarios.

"La gente tiene que saber que esos abusos crediticios, con o sin ley, los puede plantear ante la Justicia para que se adecuen los intereses", señaló. Sin embargo, aclaró que el objetivo es evitar que los afectados tengan que contratar abogados y afrontar nuevos gastos para conseguir una revisión.

La diputada advirtió que el problema podría repetirse si no mejoran los ingresos. De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, más del 80% de las personas que ya refinanciaron créditos volvieron a tener dificultades para cumplir con los pagos.

"Si el ingreso está pisado, las paritarias están pisadas y aumentan los servicios y el transporte público, es obvio que cada vez va a haber más gente endeudada", afirmó.

Frade precisó que el dictamen de mayoría pertenece al oficialismo y reunió 32 firmas, mientras que el despacho opositor obtuvo 27. Un tercer dictamen, impulsado por una fuerza provincial, consiguió tres adhesiones.

Según cuestionó, la iniciativa oficialista no ofrece una salida concreta para los deudores y se concentra en medidas vinculadas con la educación financiera.

La oposición buscará primero rechazar el despacho de mayoría y luego imponer su propuesta en el recinto. Para lograrlo, necesitará reunir al menos 129 votos.

"Vamos a trabajar para tener los votos y poder imponer nuestro dictamen", aseguró Frade. Además, vinculó el aumento del endeudamiento con el deterioro social y reclamó al Gobierno que atienda esa situación.

Entrevista de Sergio Suppo.