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Newell’s: liberaron a los 12 detenidos y Fiscalía investiga el operativo policial en el Coloso

El MPA dispuso identificar a los efectivos que participaron del procedimiento y pidió registros de cámaras, imágenes de redes sociales y GPS de los móviles. A los arrestados les formaron causa por resistencia a la autoridad y daños.

30/09/2026 | 14:20Redacción Cadena 3 Rosario

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Incidentes en la cancha de Newell's.

FOTO: Incidentes en la cancha de Newell's.

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Los 12 hinchas de Newell’s que habían sido demorados durante los incidentes del martes por la noche fueron liberados por disposición de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. A todos se les formó causa por resistencia a la autoridad y daños, a raíz de los hechos ocurridos durante los festejos de hinchas de Central en las inmediaciones del Coloso.

En paralelo, Fiscalía avanza con una investigación sobre el operativo policial realizado dentro de las instalaciones del club. Este miércoles al mediodía se reunieron el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo; las fiscales Marina Bertolotti y Karina Bartocci; el presidente de Newell’s, Ignacio Boero; integrantes de la comisión directiva y el representante legal de la institución.

Tras el encuentro, Merlo dispuso que Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, y Bartocci, de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional, centralicen las tareas investigativas. Entre las medidas ordenadas está la identificación de todos los agentes que participaron del procedimiento.

Además, se solicitaron las cámaras de seguridad públicas y privadas, junto con los registros del interior del club. También se dispuso un relevamiento y recolección de imágenes difundidas en redes sociales para reconstruir lo ocurrido durante la noche del 29 de septiembre.

Por el accionar policial ya se habían dispuesto otras medidas: el secuestro de cuatro escopetas reglamentarias antitumultos y el pedido de los GPS de los móviles que participaron del operativo. La investigación busca determinar cómo se desarrolló el procedimiento dentro y en las inmediaciones del estadio, donde había personas y familias realizando actividades.

Mientras tanto, las tareas investigativas permanecen en reserva. La pesquisa se desarrolla luego de los cuestionamientos al ingreso de los efectivos al predio de Newell’s y al uso de armas antitumultos durante el operativo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con los hinchas de Newell's? 12 hinchas fueron demorados y luego liberados por la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

¿Quiénes están investigando los incidentes? La Fiscalía y Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe están investigando el accionar de los efectivos policiales.

¿Cuándo se liberaron a los hinchas? Los hinchas fueron liberados este miércoles después de ser demorados el martes por la noche.

¿Dónde sucedieron los incidentes? Los incidentes ocurrieron en las inmediaciones del estadio Coloso durante los festejos de hinchas de Central.

¿Por qué se inició la causa contra los hinchas? Se les formó causa por resistencia a la autoridad y daños tras los incidentes ocurridos.

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