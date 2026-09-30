Cerúndolo y Tirante se despiden en la primera ronda del ATP de Pekín

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- El inicio de la gira asiática no fue favorable para el argentino Juan Manuel Cerúndolo (53°), quien tras haber ganado un partido en Chengdú y caer frente a Davidovich, sufrió una derrota por 6-2, 5-7 y 6-4 ante el local Yunchaokete Bu (104°) en un encuentro que se extendió por más de dos horas.

Bu, que había alcanzado los cuartos de final en Hangzhou y derrotó a Jódar en el US Open, continuó mostrando su buen rendimiento y consolidó su historial positivo frente al argentino, a quien había vencido en su único encuentro previo el año pasado en China.

El tenista chino dominó el primer set al romper el servicio de Cerúndolo en el primer y quinto juego, llevándose la primera manga por 6-2. En el segundo set, el argentino comenzó con un quiebre en contra, pero logró reaccionar, empatando en el cuarto juego y salvando una pelota de break en el décimo. Cerúndolo cerró el set por 7-5 tras un quiebre crucial en el 6-5.

En el set decisivo, la igualdad se rompió en el sexto juego a favor de Bu, quien mantuvo su ventaja con el apoyo del público y finalizó el encuentro con un 6-4 definitivo.

Por otro lado, el segundo argentino en competencia, Thiago Tirante (52°), también quedó fuera del torneo tras perder por 6-1 y 6-4 ante el alemán Jan-Lennard Struff (59° ATP) en su primer enfrentamiento profesional.

Tirante, quien había sido eliminado en la primera ronda del US Open y había jugado en la Copa Davis contra Turquía, se enfrentó a un Struff contundente que volvió a la acción tras un exigente duelo contra Cerúndolo en Nueva York.

El alemán comenzó el partido de manera arrolladora, logrando un parcial de 4-0 y cerrando el primer set por 6-1, mientras que Tirante logró evitar el cero salvando tres set points. En el segundo set, el platense mejoró su rendimiento, pero no pudo aprovechar una oportunidad de break en el cuarto juego (2-2) y terminó cediendo su servicio en el séptimo game, lo que selló la victoria de Struff por 6-4.