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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, Salta presentará una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones actuales indican cielo nublado y alta humedad, con posibilidad de lluvias en los próximos días.

01/10/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un estado de cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 93%, lo que genera una atmósfera bastante cargada. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1015 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica más elevada, especialmente durante las horas más cálidas del día. No se anticipan lluvias significativas para hoy, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. Para el viernes 2 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 32°, también con posibilidad de lluvias. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°, con lluvias ligeras. Para el lunes 5 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con nubes dispersas.

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