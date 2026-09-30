El calendario de la Selección argentina tras la victoria ante Bolivia: ¿Cuándo se suma Messi?

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) - La Selección argentina se impuso ante Bolivia con un contundente 4 a 0 en el primer amistoso de la fecha FIFA. Los goles fueron anotados por Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López. Tras este encuentro, el equipo se medirá contra Burkina Faso el 3 de octubre y ante Benín el 6 de octubre, en lo que será la última aparición de Lionel Messi con la camiseta nacional.

Después del partido en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la delegación argentina regresará a Buenos Aires. El técnico, Lionel Scaloni, aguardará la llegada de varios jugadores, incluyendo a Messi, quien se integrará al plantel tras el encuentro.

Las actividades continuarán en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza. El siguiente compromiso será el sábado 3 de octubre a las 21 horas en el estadio Monumental, donde Argentina se enfrentará a Burkina Faso.

Para este partido, el aforo estará limitado al 50%, al igual que en el encuentro en Córdoba, debido a una sanción impuesta por la FIFA por comportamientos inapropiados de los hinchas durante el Mundial.

El partido contra Benín, programado para el martes 6 de octubre a las 20 horas, contará con un aforo completo, con cerca de 86.000 personas esperadas para la despedida de Messi. Este encuentro cerrará la triple fecha FIFA para la selección.

En este partido especial, Messi utilizará una camiseta exclusiva de su propia marca, que presenta un diseño innovador. Esta camiseta sustituye los tradicionales bastones celestes y blancos por una franja blanca ancha flanqueada por dos celestes, emulando la bandera argentina, y con el sol de mayo texturado en el centro.

Según lo indicado por Scaloni en conferencia de prensa, Messi arribará al país el domingo 4 de octubre, justo antes del enfrentamiento contra Benín. Además de Messi, se espera la llegada de Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes fueron convocados solo para el último encuentro.

Asimismo, Nicolás Otamendi se unirá al plantel de Scaloni en la última fecha de estos amistosos. El defensor, actualmente en River, se retiró del combinado nacional y tendrá su despedida ante el público en el Monumental.