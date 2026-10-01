Inversores respaldan a Flow Engineering, startup de IA, con una valoración de 750 millones de dólares
La startup Flow Engineering, especializada en herramientas de IA para diseño de hardware, recaudó 50 millones de dólares en su ronda de financiación Serie B. La valoración alcanzó los 750 millones, con la participación de inversores destacados.
FOTO: Flow Engineering, startup de IA
Flow Engineering, una startup que desarrolla herramientas de inteligencia artificial para el diseño de hardware, anunció la recaudación de 50 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B, alcanzando una valoración de 750 millones de dólares. Este anuncio se realizó el miércoles y marca un hito significativo para la empresa.
La ronda fue co-liderada por Antonio Gracias de Valar Equity Partners, conocido por sus inversiones en empresas de Elon Musk, especialmente en SpaceX, y Gavin Baker de Atreides Management, un fondo de cobertura que también ha respaldado a Musk y a otras firmas como Cerebras, un fabricante de chips de IA. También participó Sequoia Capital, que lideró la ronda Serie A de Flow el octubre pasado, junto a Roelof Botha, ex socio de Sequoia, quien invirtió como inversor individual y se unió a la junta de Flow.
Fundada hace tres años y con sede en San Francisco, Flow busca enfrentar los desafíos del diseño de hardware mediante el uso de agentes de IA que alinean automáticamente los dibujos CAD con los requisitos del producto, resultados de simulaciones y otras pruebas. Entre sus clientes se encuentran empresas como Anduril, Rivian, Joby Aviation, General Motors PPU, un joint venture entre General Motors y TWG Motorsports, RV Tech, un joint venture entre Rivian y Volkswagen, y Stoke Space.
Con esta nueva financiación, Flow Engineering se posiciona como un jugador clave en el mercado de soluciones de diseño de hardware, aprovechando el potencial de la IA para revolucionar el sector.
Lectura rápida
¿Qué logró Flow Engineering?
Flow Engineering recaudó 50 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B, alcanzando una valoración de 750 millones de dólares.
¿Quiénes son los inversores?
La ronda fue co-liderada por Antonio Gracias de Valar Equity Partners y Gavin Baker de Atreides Management, con la participación de Sequoia Capital y Roelof Botha.
¿Qué hace Flow Engineering?
La startup desarrolla herramientas de IA que optimizan el diseño de hardware, alineando automáticamente los dibujos CAD con los requisitos del producto.
¿Dónde se encuentra la empresa?
Flow Engineering tiene su sede en San Francisco, California.
¿Quiénes son sus clientes?
Entre sus clientes se encuentran Anduril, Rivian, Joby Aviation, y General Motors PPU, entre otros.