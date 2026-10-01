Inversores respaldan a Flow Engineering, startup de IA, con una valoración de 750 millones de dólares

Flow Engineering, una startup que desarrolla herramientas de inteligencia artificial para el diseño de hardware, anunció la recaudación de 50 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B, alcanzando una valoración de 750 millones de dólares. Este anuncio se realizó el miércoles y marca un hito significativo para la empresa.

La ronda fue co-liderada por Antonio Gracias de Valar Equity Partners, conocido por sus inversiones en empresas de Elon Musk, especialmente en SpaceX, y Gavin Baker de Atreides Management, un fondo de cobertura que también ha respaldado a Musk y a otras firmas como Cerebras, un fabricante de chips de IA. También participó Sequoia Capital, que lideró la ronda Serie A de Flow el octubre pasado, junto a Roelof Botha, ex socio de Sequoia, quien invirtió como inversor individual y se unió a la junta de Flow.

Fundada hace tres años y con sede en San Francisco, Flow busca enfrentar los desafíos del diseño de hardware mediante el uso de agentes de IA que alinean automáticamente los dibujos CAD con los requisitos del producto, resultados de simulaciones y otras pruebas. Entre sus clientes se encuentran empresas como Anduril, Rivian, Joby Aviation, General Motors PPU, un joint venture entre General Motors y TWG Motorsports, RV Tech, un joint venture entre Rivian y Volkswagen, y Stoke Space.

Con esta nueva financiación, Flow Engineering se posiciona como un jugador clave en el mercado de soluciones de diseño de hardware, aprovechando el potencial de la IA para revolucionar el sector.