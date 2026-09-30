Kevin Vallejos se enfrenta al excampeón Aljamain Sterling en un combate clave en Qatar

FOTO: Kevin Vallejos entrenando para la pelea más importante de su carrera.

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) – El luchador argentino Kevin Vallejos se prepara para una de las peleas más significativas de su carrera, tras firmar el contrato para enfrentar al estadounidense y excampeón de UFC Aljamain Sterling.

Este enfrentamiento será parte de la cartelera de UFC Fight Night el sábado 21 de noviembre en Qatar, con un horario previsto para la tarde argentina.

Vallejos llega a esta pelea invicto desde su llegada a la UFC, acumulando tres de sus cuatro victorias por nocaut. Seis meses después de su última victoria, el marplatense se prepara para hacer historia al convertirse en el primer argentino en enfrentarse a un excampeón de su categoría.

Su trayectoria en la UFC comenzó en septiembre de 2024, tras una destacada actuación contra el estadounidense Cam Teague que le valió un contrato en el Dana White’s Contender Series. Debutó en la categoría peso pluma noqueando al coreano Seun Woo Choi, lo que marcó el inicio de un gran 2025.

Después de superar a Danny Silva en agosto, Vallejos volvió a la jaula en diciembre para enfrentarse al experimentado georgiano Giga Chikadze, a quien venció con un impresionante nocaut, conectando un puñetazo giratorio letal y finalizando en el suelo con codazos.

En marzo de 2026, tuvo la oportunidad de pelear contra el excampeón interino Josh Emmett, uno de los noqueadores más temidos de la categoría. Vallejos lo derribó con un gancho de derecha y continuó golpeando hasta que el árbitro detuvo el combate.

Esta victoria le permitió obtener su segundo bono por la mejor actuación de la noche y entrar en el top 10 del ranking de peso pluma, desde donde retó al británico Lerone Murphy, quien no aceptó el desafío.

El estadounidense Aljamain Sterling se medirá a Vallejos, y comentó que tuvo solo una hora para decidir si firmaría el contrato para el combate.

Con un récord de 25-5, Sterling ha sido considerado una leyenda en la UFC. Ganó el campeonato de peso gallo en marzo de 2021 ante el ruso Petr Yan, defendiendo su título en tres ocasiones hasta perder por KO ante su compatriota Sean O’Malley en 2023.

Desde esa derrota, ha competido cuatro veces, logrando tres triunfos por decisión unánime y no sufriendo pérdidas desde diciembre de 2024, cuando fue derrotado por el ruso Movsar Evloev.