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Con goles de Lautaro y Nico Paz, Argentina vence a Bolivia por 2-0 en Córdoba: seguilo en vivo

El encuentro se lleva a cabo, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes. Transmite Cadena 3.

30/09/2026 | 21:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Lautaro Martínez celebra su gol ante Bolivia. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Lautaro Martínez celebra su gol ante Bolivia. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

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La selección argentina se enfrenta este miércoles a la noche con su par de Bolivia, en el que es el primero de sus partidos en una fecha FIFA que será inolvidable.

El encuentro se juega, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, con arbitraje del colombiano Jhon Ospina y transmisión de Cadena 3.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

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El de este miércoles es el primer partido de la selección argentina luego de la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026 frente a España, en un encuentro que se definió recién en el tiempo extra.

Esta fecha FIFA de la selección argentina está marcada por el retiro de Lionel Messi, quien jugará su último partido con la "Albiceleste" el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio "Monumental".

Bolivia, por su parte, arriba a este encuentro en un muy mal momento, ya que perdió contra Irak en el Repechaje para ingresar al Mundial 2026 y, a partir de allí, solo sufrió derrotas: 4-0 con Escocia y Argelia y 2-0 ante Paraguay.

Lautaro Martínez abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo, con un gran remate cruzado del "Toro".

Nico Paz estiró la ventaja a los 29 minutos al picar la pelota por encima del arquero rival tras una gran asistencia de Palacios.

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Partido en desarrollo.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La Selección argentina se enfrentará a Bolivia en un partido amistoso.

¿Quién es el árbitro del partido? El árbitro será Jhon Ospina de Colombia.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará este miércoles a las 21.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes en la Ciudad de Córdoba.

¿Por qué es especial esta fecha FIFA? Esta fecha FIFA es especial porque marcará el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

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