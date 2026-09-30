Con goles de Lautaro y Nico Paz, Argentina vence a Bolivia por 2-0 en Córdoba: seguilo en vivo

FOTO: Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

La selección argentina se enfrenta este miércoles a la noche con su par de Bolivia, en el que es el primero de sus partidos en una fecha FIFA que será inolvidable.

El encuentro se juega, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, con arbitraje del colombiano Jhon Ospina y transmisión de Cadena 3.

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El de este miércoles es el primer partido de la selección argentina luego de la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026 frente a España, en un encuentro que se definió recién en el tiempo extra.

Esta fecha FIFA de la selección argentina está marcada por el retiro de Lionel Messi, quien jugará su último partido con la "Albiceleste" el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio "Monumental".

Bolivia, por su parte, arriba a este encuentro en un muy mal momento, ya que perdió contra Irak en el Repechaje para ingresar al Mundial 2026 y, a partir de allí, solo sufrió derrotas: 4-0 con Escocia y Argelia y 2-0 ante Paraguay.

Lautaro Martínez abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo, con un gran remate cruzado del "Toro".

Nico Paz estiró la ventaja a los 29 minutos al picar la pelota por encima del arquero rival tras una gran asistencia de Palacios.

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¡LA ALBICELESTE AMPLÍA LA VENTAJA SOBRE BOLIVIA!



A los 29', Nico Paz puso el 2 a 0 a favor de Argentina en el amistoso internacional. pic.twitter.com/FWe1ygeJjf — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

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