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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, Córdoba presentará temperaturas entre 12° y 21°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera un leve aumento en la temperatura hacia la tarde.

01/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 1 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra con broken clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°. La humedad es del 58%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 2 de octubre la mínima será de 12° y la máxima de 24°, con cielo cubierto. El sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 23°, con cielo despejado. Para el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 5 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con cielo nublado.

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