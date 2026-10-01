Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 1 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra con broken clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°. La humedad es del 58%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 2 de octubre la mínima será de 12° y la máxima de 24°, con cielo cubierto. El sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 23°, con cielo despejado. Para el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 5 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con cielo nublado.