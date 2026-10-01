El desierto de Atacama florece tras las lluvias de primavera en Chile

FOTO: La primavera ya está aquí. En Chile hasta el desierto de Atacama florece

DESIERTO DE ATACAMA, Chile (AP) — La primavera ha llegado y, sorprendentemente, el desierto de Atacama está experimentando una intensa floración. Este lugar, reconocido como uno de los más áridos del planeta, se ha cubierto de flores tras un inusual fenómeno climático que trajo fuertes lluvias a la región. La considerable cantidad de agua ha permitido que millones de semillas y bulbos, que permanecían inactivos durante décadas, florezcan.

"Es un fenómeno único, son más de 200 especies vegetales", declaró a la agencia The Associated Press Jorge Carabantes, jefe del Departamento de Áreas Protegidas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). "Esta floración es extraordinaria e inusual, muy distinta a otras que ocurren en distintas partes del mundo", agregó.

Ubicado entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, el desierto de Atacama se extiende a lo largo de unos 1.600 kilómetros por la costa norte de Chile. Aunque la floración es habitual en esta época del año, este año el paisaje ha cambiado radicalmente, transformando las tradicionales dunas rocosas y parduscas en una vibrante alfombra de flores silvestres.

"Pensé que sería todo de color marrón. Esa es la imagen que tengo de un desierto: simplemente marrón", expresó Felix Banda, un chileno de 51 años que vive en Sídney desde pequeño. "Sabía que llovió mucho, entonces esperaba alguna vegetación hermosa, pero este paisaje es increíble", añadió sobre su primera visita al Atacama.

Entre julio y agosto, Chile registró un nivel récord de lluvias en varias regiones, con cifras nunca antes vistas desde que comenzaron las mediciones en la década de 1950. Las intensas precipitaciones fueron impulsadas por un fenómeno conocido como súper El Niño, que está provocando aumentos drásticos en las temperaturas globales y que se está intensificando.

"Desde que existen registros de precipitaciones, estos son los montos más importantes: 160, 180, 190 milímetros en algunas localidades", explicó César Pizarro, jefe de la Sección de Conservación de la Biodiversidad de la CONAF Atacama. "Lo que ha ocurrido ahora tiene un origen y se llama súper El Niño".

Las tormentas han causado inundaciones en varias zonas del norte chileno, pero también han propiciado una floración histórica en el desierto, que este año se extenderá por aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados, un área similar a la región Metropolitana de Santiago, la más grande y poblada del país.

Según las proyecciones de la CONAF, se espera que este sea el "Desierto florido" más intenso y extenso visto en el país desde 1997. Las abundantes precipitaciones han activado semillas, bulbos, tubérculos y huevos de diversas especies que habían estado en latencia durante años.

El resultado es un espectáculo visual conformado por más de 200 especies de plantas y flores de diferentes colores y formas, como las ñañucas rojas y amarillas, patas de guanaco moradas, suspiros blancos, terciopelos naranjas y la nativa guarra de león, una de las especies más emblemáticas del desierto. "Hay cerros y serranías donde no se veía verdor ni flores desde hace más de 30 o 40 años", completó Pizarro.

Los turistas, tanto nacionales como extranjeros, están explorando los inhóspitos y remotos territorios de Atacama para admirar las millones de flores que adornan vastas áreas del desierto, desde la costa hasta el horizonte. Según datos proporcionados por la Secretaría Nacional de Turismo, se prevé que la región registre cerca de 300.000 viajes con pernoctación hasta el final del fenómeno natural, programado para noviembre, convirtiéndose rápidamente en uno de los principales atractivos turísticos de la región durante esta temporada.

El chef de cocina Franco Moya, de 37 años, y su novia han viajado cerca de 1.000 kilómetros desde Santa Cruz, un pueblo en el Valle de Colchagua, en el centro de Chile, hasta diferentes partes del desierto para celebrar su cumpleaños. "Ha sido muy impactante ver cómo crece la flor en un lugar tan desértico", comentó. "Es mi primera vez por acá... fue un momento de mucha sorpresa".