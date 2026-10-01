Capitán indio aclamado como héroe tras ataque en vuelo de FlyDubai a Israel

FOTO: Capitán indio es aclamado como un héroe tras el ataque en cabina en vuelo de FlyDubai a Israel

NUEVA DELHI (AP) — El capitán indio que estaba al mando de un vuelo de FlyDubai cuando el copiloto lo apuñaló en un aparente intento de estrellar el avión ha sido aclamado como un héroe, y sus acciones para frustrar el desastre han recibido elogios de líderes mundiales.

El capitán Smit Machchhar, originario del centro financiero de India, Mumbai, resultó gravemente herido mientras los pasajeros irrumpían en la cabina y reducían al atacante a medida que se desarrollaba el drama el miércoles, cuando el Boeing 737 descendió bruscamente, según testigos y autoridades israelíes.

El ataque obligó al vuelo, que transportaba a 174 personas desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, hacia Tel Aviv, Israel, a realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí.

Machchhar fue trasladado a un hospital y se encontraba en condición estable, informó tarde el miércoles la embajada de India en Riad, la capital saudí. Funcionarios de la embajada estaban en contacto con su familia y con las autoridades saudíes.

El primer ministro de India, Narendra Modi, calificó a Machchhar de héroe el jueves. "Ante el peligro más grave y pese a estar gravemente herido, mostró un inmenso valor y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás. Su valentía ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia", escribió Modi en X.

Se sabe poco públicamente sobre Machchhar, pero, según su perfil de LinkedIn, ha trabajado para FlyDubai durante unos cuatro años. Antes de incorporarse a la aerolínea, pasó 11 años en SpiceJet, una compañía india de bajo costo, donde se desempeñó como comandante sénior y capitán instructor de línea.

Ha acumulado más de 9.750 horas de vuelo, según el perfil.

Machchhar se formó como piloto en Mainland Air, en la ciudad neozelandesa de Dunedin, durante 18 meses a partir de 2008, contó a 1News el director ejecutivo de la escuela, Philip Kean. Kean señaló que Machchhar "lo hizo muy bien" como estudiante y que después regresó a India, donde trabajó como reclutador para la escuela. "Todos aquí estamos muy orgullosos de él y le deseamos una pronta recuperación", manifestó.

SpiceJet, en una publicación en X, elogió el "valor heroico" de Machchhar y sus "acciones desinteresadas". "Eres un héroe para todos nosotros, capitán", escribió la aerolínea.

El ataque desencadenó una importante operación de seguridad en Israel, y las autoridades desplegaron aviones de combate ante la posibilidad de un secuestro. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el atacante, un ciudadano omaní, fue arrestado en Arabia Saudí y estaba siendo interrogado allí. El motivo del ataque no estaba claro de inmediato.

Netanyahu elogió la "extraordinaria valentía" de Machchhar en una publicación en X, al afirmar que el capitán herido se defendió tras ser apuñalado, abrió la puerta de la cabina y ayudó a pasajeros y tripulación a someter al atacante, evitando lo que Netanyahu describió como un "desastre catastrófico en pleno vuelo".

"Salvó la vida de 174 personas, incluidos ciudadanos israelíes y otros nacionales", escribió Netanyahu.