Explosiones en Adís Abeba tras la prohibición de vuelos de drones por parte del gobierno etíope

FOTO: Explosiones en la capital de Etiopía horas después de que el gobierno prohibió los vuelos de drones

ADÍS ABEBA, Etiopía (AP) — Una serie de explosiones resonaron el miércoles por la noche en la capital etíope, Adís Abeba, poco después de que el gobierno emitiera una prohibición sobre el uso de drones, en un contexto marcado por la persistencia de combates en el norte del país.

Un funcionario de inteligencia, que prefirió permanecer en el anonimato, confirmó que se escucharon al menos tres explosiones en diferentes puntos de la ciudad, aunque no ofreció mayores detalles sobre el incidente. Por su parte, una fuente diplomática, que también solicitó no ser identificada por razones de seguridad, reportó haber escuchado una explosión alrededor de las siete de la tarde, cerca del cuartel general de Defensa, seguida de una sirena.

Los residentes en las cercanías del cuartel general también informaron sobre una explosión que ocurrió cerca de una fábrica pasada la medianoche. La naturaleza de estas explosiones aún no está clara; no se sabe si estaban vinculadas a un ataque o si formaban parte de ejercicios de entrenamiento en el cuartel.

Las explosiones se produjeron en un momento de creciente tensión, justo después de que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad decidiera prohibir los vuelos de drones en Adís Abeba y sus alrededores. Este movimiento se da en medio de enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos rebeldes en la región de Tigray, donde los combates han llevado a los rebeldes a tomar control de varias localidades, incluyendo el principal aeropuerto de la región, lo que ha ocasionado la suspensión de vuelos.

Naciones Unidas ha instado a una desescalada de los conflictos y ha solicitado un diálogo entre el gobierno y los siete grupos opositores que han formado una alianza para desafiar al primer ministro, Abiy Ahmed.

El jueves, personas desplazadas por la guerra en Tigray reportaron que podían oír disparos a kilómetros de distancia desde su campamento en Hitsats, que alberga a aproximadamente 16.000 personas. Estos residentes han estado viviendo allí durante seis años y temen tener que desplazarse nuevamente. "Escuchamos combates apoyados por artillería pesada, y drones sobrevuelan el cielo todos los días", declaró un habitante a la prensa.

En la capital de Tigray, Mekelle, los ciudadanos informaron que los servicios de comunicación, bancarios y otros esenciales han sido interrumpidos debido a los enfrentamientos. Abdelaziz Ahmed, un comerciante de 35 años, expresó que la falta de efectivo por las interrupciones bancarias está perjudicando su negocio. "La gente no puede comprar nada porque no tiene efectivo, así que nosotros no podemos vender. Mis existencias actuales no durarán más de un mes. Mi única esperanza es que todos estos desafíos pasen y se restablezca la paz en Tigray", manifestó.

Un taxista, que optó por no revelar su nombre por motivos de seguridad, comentó que el precio del combustible se ha duplicado en el mercado negro, lo que ha complicado aún más la situación. "La guerra ha hecho la vida extremadamente difícil. Ni siquiera tenemos dinero para comida o (pagar el) alquiler", añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.